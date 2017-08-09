 Іран підтвердив намір скоротити свої зобов′язання за ядерною угодою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2019

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Новини

Іран підтвердив намір скоротити свої зобов'язання за ядерною угодою

Представник Ірану назвав конструктивною зустріч у Відні країн-підписантів ядерної угоди. Але водночас пригрозив, що Тегеран підвищить рівень збагачання урану, якщо європейські країни не забезпечать інтереси Ірану.

Під час переговорів щодо ядерної угоди з Іраном у Відні, 28 липня 2019 року

Під час переговорів щодо ядерної угоди з Іраном у Відні, 28 липня 2019 року

Тегеран підтвердив свій намір й надалі скорочувати свої зобов'язання за ядерною угодою, якщо європейські країни не зможуть забезпечити економічні інтереси Тегерана. Про це в неділю, 28 липня, після зустрічі у Відні представників країн-підписантів, які залишилися вірними угоді, заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

"Як ми вже говорили, ми продовжимо скорочувати наші зобов'язання щодо угоди, поки європейці не забезпечать інтереси Ірану в рамках угоди", - сказав Аракчі, цитує агенція новин Reuters. Він додав, що дискусія під час зустрічі, в якій також взяли участь представники Великобританії, ФРН, Франції, Росії та Китаю, була продуктивною, але усі питання вирішити не вдалося.

Європейські країни неодноразово наголошували, що така позиція Тегерана посилить його конфронтацію з Вашингтоном. Своєю чергою голова китайської делегації наголосив, що усі учасники ядерної угоди рішуче виступають проти рішення Вашингтона щодо одностороннього відновлення санкцій проти Тегерана.

Учасники переговорів також домовилися докласти додаткових зусиль, щоб забезпечити Ірану ті економічні вигоди, яких він позбавлений в результаті американських санкцій, повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. За його словами, це включає повномасштабне розгортання розрахункового механізму Instex - він дозволяє здійснювати розрахунки між європейськими та іранськими компаніями, якщо приватні банки, побоюючись штрафних заходів США, відмовлятимуться їх проводити. "Він запущений, але має запрацювати на повну силу і забезпечувати, на наш погляд, також транзакції третіх країн, що не входять до ЄС, і транзакції, пов'язані з поставками іранської нафти", - зазначив Рябков, цитує агенція "Інтерфакс".

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Угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС. У травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, згодом Вашингтон запровадив нові санкції проти Тегерана. Цього року Іран відмовився від деяких зобов'язань в рамках угоди.

7 липня 2019 року Тегеран заявив про початок збагачення урану вище безпечного рівня в 3,67 відсотка, який зазначено в ядерній угоді. Іран дав країнам-учасницям угоди 60 днів, щоб "почати виконувати свої зобов'язання". В іншому разі Іран пригрозив продовжити поетапне підвищення рівня збагачення урану.

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