Іран поки не віддасть Україні чорні скриньки з літака МАУ

Тегеран вирішив поки не передавати Києву бортові самописці зі збитого іранськими військовими українського Boeing 737. Про це у неділю, 19 січня, заявив очільник відділу розслідування подій організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаіфар.

"Ми намагаємось розшифрувати чорні скриньки в Ірані. Іншими опціями є Україна чи Франція. Однак поки не ухвалено жодного рішення щодо передачі їх до іншої країни", - заявив він, передає агенція новин Irna.

При цьому напередодні Резаіфар заявляв прямо протилежне. "Використовуючи експертизу таких країн, як Франція, Канада та Америка, ми спробуємо прочитати (бортові самописці - Ред.) у Києві", - сказав він.

17 січня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що група експертів з України, Канади та Ірану отримає "на місці" доступ до бортових самописців збитого літака МАУ. Після цього, за словами Пристайка, іранська сторона має передати їх Україні.

Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше того дня командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде заявив, що його підрозділ бере на себе всю відповідальність за трагедію. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані. В країні вже затримали кількох осіб, які можуть бути причетні до цієї трагедії.

19 січня в аеропорт "Бориспіль" прилетів літак із тілами загиблих в авіакатастрофі в Тегерані українців.