 Іран погрожує блокувати поставки нафти з Перської затоки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Іран погрожує блокувати поставки нафти з Перської затоки

У разі посилення санкцій США Іран може блокувати поставки нафти через Ормузьку протоку, заявили в Тегерані. А глава МЗС Ірану знову не виключив виходу країни з ядерної угоди.

Іранські військові кораблі

Іранські військові кораблі поблизу Ормузької протоки

Іран пригрозив заблокувати поставки нафти з Перської затоки в разі посилення санкцій Вашингтона проти Тегерана. Про це в неділю, 28 квітня, заявив керівник генерального штабу Ірану Мохаммед Багері, повідомляє агенція новин AFP з посиланням на іранське агентство Isna.

Якщо "ворожість" зростатиме, то Ормузьку протоку можуть заблокувати, сказав Мохаммед Багері. "Якщо наша нафта не транспортуватиметься цією протокою, то й нафта з інших країн, звісно, не транспортуватиметься нею", - сказав Багері, цитує AFP.

DW.COM

Президент США Дональд Трамп визнав іранський "Корпус вартових Ісламської революції" терористичною організацією. Раніше Тегеран погрожував в цьому випадку вважати терористами американських військових. (08.04.2019)

Вашингтон посилює санкційний режим проти Ірану та планує звести експорт нафти Тегераном до нуля. З травня не діятимуть винятки для восьми держав щодо імпорту іранської нафти. (22.04.2019)

Рада нацбезпеки Ірану оголосила командування ВС США терористичною організацією, а самі Сполучені Штати - спонсором тероризму. (09.04.2019)

Ормузька протока має стратегічне значення, адже вона вважається головною транспортною артерією для міжнародних перевезень нафти.

Погроза виходу Тегерана з ядерної угоди

Раніше цього дня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф також пригрозив США наслідками в разі подальшого блокування експорту іранської нафти. "Сподіваємося, Іран і надалі продаватиме свою нафту (….) та використовуватиме Ормузьку протоку, але якщо США підуть на цей божевільний крок, намагаючись завадити нам робити це, тоді слід готуватися до наслідків", - застеріг Заріф.

Глава МЗС Ірану також згадав можливість виходу Ірану з ядерної угоди. За словами Заріфа, Іран має "багато варіантів" для реагування на санкції США.

Ядерна угода була укладена в червні 2015 року після багаторічних переговорів між Іраном і групою з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН та Німеччини. Її мета - не допустити створення Іраном ядерної зброї за умови використання іранцями мирного атому.

Попри дотримання Іраном усіх пунктів угоди, у травні 2018 року президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку оголосив про вихід Вашингтона з угоди. Відтоді США поступово посилюють санкції проти Ірану.

Решта країн-підписантів угоди - Росія, Китай, Великобританія, Франція та Німеччина - не планують виходити з неї.

Цього тижня Білий дім заявив, що хоче посилити санкційний тиск на іранську нафтову галузь. Очікується, що зроблені раніше винятки в забороні купівлі іранської нафти, що дозволяли таким країнам як Індія, Китай, Японія та Туреччина й надалі імпортувати її без загрози санкцій з боку США, скасують на початку травня.

Дивитись відео 01:46

Де у світі блокують соцмережі? (18.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Де у світі блокують соцмережі? (18.04.2018)  

Також за темою

Persischer Golf Ölplattform

США прагнуть повністю зупинити експорт нафти з Ірану, оголосили нові заходи 22.04.2019

Вашингтон посилює санкційний режим проти Ірану та планує звести експорт нафти Тегераном до нуля. З травня не діятимуть винятки для восьми держав щодо імпорту іранської нафти.

Iran Erdölindustrie bei Teheran

Нова хвиля санкцій США щодо Ірану: удар у найуразливіше місце 05.11.2018

Запроваджені Вашингтоном 5 листопада нові санкції щодо Ірану насамперед дошкульно вдарять по нафтовидобувній галузі країни. ЄС прагне якось зарадити, але поки без конкретики.

Iran Ahvaz Anschlag auf Militär-Parade

Напад на військовому параді в Ірані: щонайменше 24 загиблих 22.09.2018

В Ірані стався напад на учасників військового параду в місті Ахваз. Невідомі відкрили вогонь по членах Корпусу вартових ісламської революції. Державні іранські ЗМІ повідомляють про вбитих і поранених.

Реклама

Докладно

Спільний політичний захід ХДС та ХСС у Мюнстері

Консерватори ФРН розпочали виборчу кампанію в Європарламент

Керівництво ХДС та ХСС закликає до боротьби з популістами та євроскептиками.  

Країни Єврозони припиняють випускати купюри в 500 євро

Усі країни Єврозони припинили випуск банкнот в 500 євро

Німеччина та Австрія останніми в Єврозоні 26 квітня припинили випускати купюри номіналом в 500 євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  