Іран погрожує блокувати поставки нафти з Перської затоки

Іран пригрозив заблокувати поставки нафти з Перської затоки в разі посилення санкцій Вашингтона проти Тегерана. Про це в неділю, 28 квітня, заявив керівник генерального штабу Ірану Мохаммед Багері, повідомляє агенція новин AFP з посиланням на іранське агентство Isna.

Якщо "ворожість" зростатиме, то Ормузьку протоку можуть заблокувати, сказав Мохаммед Багері. "Якщо наша нафта не транспортуватиметься цією протокою, то й нафта з інших країн, звісно, не транспортуватиметься нею", - сказав Багері, цитує AFP.

Ормузька протока має стратегічне значення, адже вона вважається головною транспортною артерією для міжнародних перевезень нафти.

Погроза виходу Тегерана з ядерної угоди

Раніше цього дня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф також пригрозив США наслідками в разі подальшого блокування експорту іранської нафти. "Сподіваємося, Іран і надалі продаватиме свою нафту (….) та використовуватиме Ормузьку протоку, але якщо США підуть на цей божевільний крок, намагаючись завадити нам робити це, тоді слід готуватися до наслідків", - застеріг Заріф.

Глава МЗС Ірану також згадав можливість виходу Ірану з ядерної угоди. За словами Заріфа, Іран має "багато варіантів" для реагування на санкції США.

Ядерна угода була укладена в червні 2015 року після багаторічних переговорів між Іраном і групою з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН та Німеччини. Її мета - не допустити створення Іраном ядерної зброї за умови використання іранцями мирного атому.

Попри дотримання Іраном усіх пунктів угоди, у травні 2018 року президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку оголосив про вихід Вашингтона з угоди. Відтоді США поступово посилюють санкції проти Ірану.

Решта країн-підписантів угоди - Росія, Китай, Великобританія, Франція та Німеччина - не планують виходити з неї.

Цього тижня Білий дім заявив, що хоче посилити санкційний тиск на іранську нафтову галузь. Очікується, що зроблені раніше винятки в забороні купівлі іранської нафти, що дозволяли таким країнам як Індія, Китай, Японія та Туреччина й надалі імпортувати її без загрози санкцій з боку США, скасують на початку травня.