 Іран перевищив дозволений ядерною угодою ліміт щодо збагаченого урану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2019

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Новини

Іран перевищив дозволений ядерною угодою ліміт щодо збагаченого урану

Іран перевищив ліміт у 300 кілограмів низькозбагаченого урану, передбачений укладеною 2015 року угодою щодо іранської ядерної програми, заявив глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф.

АЕС в Ірані

АЕС в Ірані

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф повідомив про перевищення його країною встановленого ядерною угодою 2015 року обмеження щодо кількості низькозбагаченого урану. Про це Заріф заявив у понеділок, 1 липня, передає іранське державне інформаційне агентство ISNA.

DW.COM

Німеччина та Франція рекомендують Ірану утриматися від скорочення своїх зобов'язань в рамках ядерної угоди. Вашингтон назвав дії Тегерана "ядерним шантажем", а Ізраїль закликав до санкцій. (17.06.2019)

Тегеран уже поінформував МАГАТЕ про збільшення виробництва низькозбагаченого урану в чотири рази, але запевняє, що не збільшуватиме кількість центрифуг. (20.05.2019)

Тегеран не дочекався від європейських країн кроків з порятунку ядерної угоди, тому заявив про намір відмовитись від виконання ще низки її пунктів. (25.06.2019)

Під час чергового раунду переговорів з Іраном щодо його виходу з ядерної угоди 2015 року не було досягнуто достатнього прогресу. Тегеран провадитиме курс на вихід з угоди, заявили в МЗС Ірану. (28.06.2019)

Зокрема Заріф розповів, що його країна накопичила вже більше 300 кілограмів низькозбагаченого урану. Згідно з ядерною угоду від 2015 року Ірану дозволяється мати максимум 300 кілограмів такого виду урану.

Раніше про перевищення встановлених угодою норм щодо обсягів урану повідомляли іранські ЗМІ з посиланням на анонімні джерела.

Утім, речник іранського зовнішньополітичного відомства Аббас Мусаві запевнив, що кроки Ірану щодо ослаблення його зобов'язань у рамках ядерної угоди поки що є такими, які не несуть незворотній характер, інформує агенція новин Reuters.

МАГАТЕ підтвердило заяви Тегерана

Згодом у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили дані глави МЗС Ірану щодо того, що Тегеран перевищив ліміт дозволеної ядерною угодою кількості низькозбагаченого урану. Відповідне повідомлення поширила пресслужба МАГАТЕ в Відні. У повідомленні також наголошується, що МАГАТЕ вже поінформувало про це відповідні органи ООН, передає агенція новин dpa.

Накопичення урану зі ступенем збагачення 3,6 відсотка може стати першим кроком на шляху до потенційної можливості отримання Іраном достатньої кількості високозбагаченого урану, потрібного для створення ядерної зброї, пише Reuters.

Як повідомлялося, у відповідь на односторонній вихід США з ядерної угоди Іран теж відмовився від деяких пунктів цієї угоди. Нещодавні переговори у Відні, проведені з метою пошуку компромісу та можливості врятувати цю угоди, істотних успіхів не принесли.

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