 Іран збив американський безпілотник | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2019

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Новини

Іран збив американський безпілотник

Іранський "Корпус вартових Ісламської революції" заявляє, що збитий ним американський безпілотник перебував у повітряному просторі Ірану.  

Безпілотник RQ-4 Global Hawk

Безпілотник RQ-4 Global Hawk

Іранське військове формування "Корпус вартових Ісламської революції" (КВІР) збило американський безпілотник у четвер, 20 червня, на тлі напруги між Тегераном і Вашингтоном, інформує агенція AP.

У КВІР заявили, що безпілотний літальний апарат був збитий у повітряному просторі Ірану. Співрозмовник AP з офіційних кіл США, однак, зазначив, що збиття відбулося у міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою, котра з'єднує Оманську затоку з Перською затокою.

Раніше військові США вже закидали КВІР атаку на інший американський безпілотник у цій місцевості, що відбулася після нападів на нафтові танкери в Оманській затоці.

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Заклик генсека ООН Антоніу Гутерріша щодо незалежного розслідування обставин імовірних нападів на танкери в Оманській затоці підтримали глави МЗС кількох країн-членів ЄС. (17.06.2019)

Нагадаємо, що 13 червня унаслідок вибухів незрозумілого походження зазнали значних пошкоджень два нафтові танкери з Норвегії та Японії - Front Altair і Kokuka Courageous. Згодом про причетність Ірану до скоєних 13 червня нападів на танкери в Оманській затоці заявили США та Великобританія. Потім схожу позицію висловила й Саудівська Аравія.

Пентагон навіть оприлюднив відеодоказ, де видно як судно, схоже на іранський корабель берегової охорони, наближається до іншого схожого на танкер судна та знімає з того міну, що не вибухнула.

Натомість у Тегерані відкидають всі звинувачення в свій бік, називаючи ці закиди бездоказовими. Так само Тегеран звинуватив Вашингтон та його союзників у регіоні, головний з яких Ер-Ріяд, у спробі розхитати ситуацію.

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  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

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  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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