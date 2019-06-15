Іран збив американський безпілотник

Іранське військове формування "Корпус вартових Ісламської революції" (КВІР) збило американський безпілотник у четвер, 20 червня, на тлі напруги між Тегераном і Вашингтоном, інформує агенція AP.
У КВІР заявили, що безпілотний літальний апарат був збитий у повітряному просторі Ірану. Співрозмовник AP з офіційних кіл США, однак, зазначив, що збиття відбулося у міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою, котра з'єднує Оманську затоку з Перською затокою.
Раніше військові США вже закидали КВІР атаку на інший американський безпілотник у цій місцевості, що відбулася після нападів на нафтові танкери в Оманській затоці.
Нагадаємо, що 13 червня унаслідок вибухів незрозумілого походження зазнали значних пошкоджень два нафтові танкери з Норвегії та Японії - Front Altair і Kokuka Courageous. Згодом про причетність Ірану до скоєних 13 червня нападів на танкери в Оманській затоці заявили США та Великобританія. Потім схожу позицію висловила й Саудівська Аравія.
Пентагон навіть оприлюднив відеодоказ, де видно як судно, схоже на іранський корабель берегової охорони, наближається до іншого схожого на танкер судна та знімає з того міну, що не вибухнула.
Натомість у Тегерані відкидають всі звинувачення в свій бік, називаючи ці закиди бездоказовими. Так само Тегеран звинуватив Вашингтон та його союзників у регіоні, головний з яких Ер-Ріяд, у спробі розхитати ситуацію.
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На кого націлені санкції США?
Іран
Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.
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На кого націлені санкції США?
Північна Корея
Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.
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На кого націлені санкції США?
Сирія
Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.
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На кого націлені санкції США?
Росія
У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.
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На кого націлені санкції США?
Куба
Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.
Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк