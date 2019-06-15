Іран збив американський безпілотник

Іранське військове формування "Корпус вартових Ісламської революції" (КВІР) збило американський безпілотник у четвер, 20 червня, на тлі напруги між Тегераном і Вашингтоном, інформує агенція AP.

У КВІР заявили, що безпілотний літальний апарат був збитий у повітряному просторі Ірану. Співрозмовник AP з офіційних кіл США, однак, зазначив, що збиття відбулося у міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою, котра з'єднує Оманську затоку з Перською затокою.

Раніше військові США вже закидали КВІР атаку на інший американський безпілотник у цій місцевості, що відбулася після нападів на нафтові танкери в Оманській затоці.

Нагадаємо, що 13 червня унаслідок вибухів незрозумілого походження зазнали значних пошкоджень два нафтові танкери з Норвегії та Японії - Front Altair і Kokuka Courageous. Згодом про причетність Ірану до скоєних 13 червня нападів на танкери в Оманській затоці заявили США та Великобританія. Потім схожу позицію висловила й Саудівська Аравія.

Пентагон навіть оприлюднив відеодоказ, де видно як судно, схоже на іранський корабель берегової охорони, наближається до іншого схожого на танкер судна та знімає з того міну, що не вибухнула.

Натомість у Тегерані відкидають всі звинувачення в свій бік, називаючи ці закиди бездоказовими. Так само Тегеран звинуватив Вашингтон та його союзників у регіоні, головний з яких Ер-Ріяд, у спробі розхитати ситуацію.