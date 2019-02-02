Іран заявив про успішне випробування нової ракети великої дальності

В Ірані представили нову крилату ракету, яка має дальність польоту до 1350 кілометрів. Успішний тест ракети під назвою "Ховейзе" відбувся у суботу, 2 лютого, та був приурочений до святкування 40-ї річниці Ісламської революції.

Після цього її передали так званій революційній гвардії, повідомив міністр оборони країни Амір Хатамі. За його словами, ракета була вироблена іранськими фахівцями без міжнародної допомоги, повідомила агенція Tasnim.

"Випробування крилатої ракети "Ховейзе" було успішно проведено на відстані 1200 кілометрів, вона точно вдарила по встановленій цілі (…) Вона може бути підготовлена до запуску в найкоротші терміни і летить на дуже низькій висоті", - заявив міністр, передає агенція AFP.

Нагадаємо, що 1 грудня 2018 року державний секретар США Майкл Помпео заявив, що випробування балістичних ракет в Ірані суперечить ядерній угоді, закріпленій резолюцією Ради Безпеки ООН. Сполучені Штати тоді закликали європейські країни до запровадження суворих санкцій проти Ірану. За ядерною угодою, укладеною 2015 року, Ірану було запропоновано припинити тестування балістичних ракет, однак чіткої заборони запроваджено не було.

Влада Ірану завжди наголошувала, що попри протести з боку інших країн буде постійно вдосконалювати свою ракетну програму. Тегеран заявляв, що ракети будуть використовуватися лише для оборони і не погрожуватимуть іншим державам. Отже, країна не потребує дозволу з-за кордону на їхнє випробування..