 Іран заявив про успішне випробування нової ракети великої дальності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Іран заявив про успішне випробування нової ракети великої дальності

Військові Ірану випробували крилату ракету "Ховейзе" з дальністю польоту в 1350 кілометрів, повідомив міністр оборони країни Амір Хатамі.

Іранська ракета Hoveizeh

Іранська ракета Hoveizeh

В Ірані представили нову крилату ракету, яка має дальність польоту до 1350 кілометрів. Успішний тест ракети під назвою "Ховейзе" відбувся у суботу, 2 лютого, та був приурочений до святкування 40-ї річниці Ісламської революції.

Після цього її передали так званій революційній гвардії, повідомив міністр оборони країни Амір Хатамі. За його словами, ракета була вироблена іранськими фахівцями без міжнародної допомоги, повідомила агенція Tasnim.

"Випробування крилатої ракети "Ховейзе" було успішно проведено на відстані 1200 кілометрів, вона точно вдарила по встановленій цілі (…) Вона може бути підготовлена до запуску в найкоротші терміни і летить на дуже низькій висоті", - заявив міністр, передає агенція AFP.

DW.COM

Іран значно збільшив число випробувань ракет малої і середньої дальності, пише Welt am Sonntag. Тепер іранські ракети можуть досягти території Євросоюзу. (09.12.2018)

Високопоставлений іранський військовий заявив, що Тегеран і надалі буде проводити ракетні випробування - задля нарощення оборонної міці. США напередодні звинуватили Іран у новому випробуванні балістичної ракети. (02.12.2018)

Нагадаємо, що 1 грудня 2018 року державний секретар США Майкл Помпео заявив, що випробування балістичних ракет в Ірані суперечить ядерній угоді, закріпленій резолюцією Ради Безпеки ООН. Сполучені Штати тоді закликали європейські країни до запровадження суворих санкцій проти Ірану. За ядерною угодою, укладеною 2015 року, Ірану було запропоновано припинити тестування балістичних ракет, однак чіткої заборони запроваджено не було.

Влада Ірану завжди наголошувала, що попри протести з боку інших країн буде постійно вдосконалювати свою ракетну програму. Тегеран заявляв, що ракети будуть використовуватися лише для оборони і не погрожуватимуть іншим державам. Отже, країна не потребує дозволу з-за кордону на їхнє випробування..

Дивитись відео 03:22
Now live
03:22 хв

Нова гонка озброєнь та протиракетний договір: що стоїть за рішенням США (23.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Нова гонка озброєнь та протиракетний договір: що стоїть за рішенням США (23.10.2018)  

Також за темою

Wladimir Putin

Путін похвалився новими видами озброєнь 01.03.2018

Президент РФ Володимир Путін оголосив про випробування нової балістичної ракети "Сармат", а також створення інших видів озброєнь. Утім, вчені висловлюють сумнів у реальності озвучених Путіним проектів.

Реклама

Докладно

1988 рік: після підписання договору про роззброєння із бази у Вальдгайде вивозять ракети Pershing

Чому в Німеччині бояться повернення крилатих ракет

30 років тому з ФРН вивезли усі атомні ракети. Зараз же зростають побоювання, що "холодна війна" почнеться знову. 

Світанок у Лондоні

Brexit штовхає третину британських фірм до переїзду

Згідно з опитуванням Institute of Directors, майже третина британських компаній хочуть переїхати з країни після Brexit. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  