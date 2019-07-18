 Іран затримав в Ормузькій протоці танкер під британським прапором | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2019

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Новини

Іран затримав в Ормузькій протоці танкер під британським прапором

У "Корпусі вартових Ісламської революції" заявили про затримання британського танкера, який нібито порушив міжнародні правила. Власники судна підверджують, що втратили з ним зв'язок.

Іранські сили заявили про затримання британського танкера

Іранські сили заявили про затримання британського танкера

"Корпус вартових Ісламської революції" у п'ятницю, 19 липня, заявив про затримання в Ормузькій протоці танкера під британським прапором. Затримання судна Stena Impero у Тегерані пояснили порушенням "міжнародних морських правил", повідомляє агенція AFP з посиланням на сайт "Корпусу вартових ісламської революції".

Своєю чергою, керівництво шведської компанії Stena Bulk, яка є власницею танкера, на своєму сайті підтвердило, що "наразі не може сконтактуватися з судном, яке прямує на північ у напрямку Ірану". Зазначається, що до танкера, який перебував у міжнародних водах, під час проходження Ормузької протоки наблизилися невідомі невеликі судна та вертоліт. На борту танкера перебували 23 моряки.

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Навіть якщо британський танкер відтісняли іранські катери - розв'язувати війну Тегеран не хоче, вважає Райнер Германн з FAZ. (12.07.2019)

У "Корпусі вартових Ісламської революції" заявили про затримання "іноземного танкера", який нібито переправляв контрабандну нафту. Назву корабля і країну його походження в Ірані не називають. (18.07.2019)

Напередодні "Корпус вартових Ісламської революції" заявив про затримання у Перській затоці "іноземного танкера", що нібито був залучений до контрабанди нафти. Водночас у Тегерані заперечили повідомлення західних ЗМІ, що Іран нібито за кілька днів до цього захопив ще один танкер. У Тегерані 16 липня заявили, що прийшли на допомогу іноземному танкеру після прохання про екстрену допомогу. За цими даними, через технічні проблеми судно відбуксирували для "необхідного ремонту" в іранські води.

Нагадаємо, 4 липня у протоці Гібралтар був затриманий іранський супертанкер з нафтою за підозрою в її незаконному постачанні до Сирії. У Тегерані наполягають на незаконності перехоплення танкера. Згодом Верховний суд Гібралтару дозволив затримати іранський супертанкер на 14 днів. У відповідь у Тегерані погрожували дзеркальними заходами - перехопити британський корабель. 19 липня суд у Гібралтарі ухвалив утримувати танкер ще 30 днів. 

10 липня ЗМІ повідомляли, що п'ять озброєних іранських човнів "Корпусу вартових Ісламської революції" підозрюються у спробі захоплення британського нафтового танкера British Heritage під час його переходу з Перської затоки до Ормузької протоки. Пізніше цю інформацію підтвердили в британському уряді.

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