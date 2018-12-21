Іран допомагатиме з відбудовою Сирії

Сирійський та іранський уряди підписали двосторонню довгострокову стратегічну та економічну угоду. Церемонія підписання відбулася в неділю, 30 грудня, в Тегерані.

За словами сирійського міністра економіки і зовнішньої торгівлі Мохаммеда Самера аль-Халіла, угода містить, зокрема, положення про "повну співпрацю на фінансовому та банківському рівнях". Це дозволить іранським компаніям розширити свою присутність в Сирії завдяки інвестиціям у зруйновану війною країну, вважає урядовець.

Загалом сирійський уряд оцінює кошти, потрібні на відбудову постраждалої від війни країни, на суму близько 200 мільярдів доларів. За умови виділення таких сум відбудова Сирії триватиме не менше 15 років, вважають чиновники в Дамаску. Сирійський міністр також запевнив, що "пріоритет під час відбудови Сирії буде надано іранським державним і приватним компаніям", цитує SANA.

Щоправда, невідомо чи зможуть іранські компанії фінансувати проекти з відбудови Сирії, адже через запроваджені Вашингтоном односторонні санкції щодо Тегерана іранська економіка зазнає дедалі більших негараздів.

Нагадаємо, раніше після більш ніж семирічної перерви в Дамаску відкрилося посольство Об'єднаних Арабських Еміратів.

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