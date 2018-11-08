Іран дозволив жінкам відвідати важливий футбольний матч

Іран дозволив сотням жінок відвідати фінальний матч азійської Ліги чемпіонів у Тегерані в суботу, 10 листопада, повідомляє агенція Reuters. Як зазначили місцеві ЗМІ, це можливий крок до скасування заборони для жінок відвідувати футбольні матчі провідних клубів.

Іранським жінкам заборонялося відвідувати змагання з будь-яких чоловічих видів спорту протягом 39 років, з часу ісламської революції 1979 року. На футбольні матчі провідних клубів жінок в Ірані не допускали з 1981 року. Однак, у якості винятку, минулого місяця іранська влада вперше дозволила близько сотні іранських жінок відвідати дружній футбольний матч між командами Ірану та Болівії.

А от на матч 10 листопада між іранським клубом "Персеполіс" та японським "Касіма Антлерс", за даними репортерки іранської інформагенції ISNA, на стадіон прийшли приблизно 500 жінок. Загалом, за повідомленням влади, для іранських вболівальниць на стадіоні "Азаді" виділили окремий сектор на 850 місць. Раніше на матчі, що відбувалися на стадіоні, допускали лише жінок-вболівальниць з-поза меж Ірану.