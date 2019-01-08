 Іран висловив протест Польщі через плани провести там ″антиіранську конференцію″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2019

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Новини

Іран висловив протест Польщі через плани провести там "антиіранську конференцію"

Міністерство закордонних справ Ірану погрожує Польщі дипломатичними наслідками у разі проведення у країні за ініціативою Сполучених Штатів конференції щодо впливу Ірану на Близькому Сході.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф

Іран висловив протест Польщі у зв'язку з рішенням провести в цій країні міжнародну конференцію з безпеки, спрямовану проти Ісламської республіки. Про це у неділю, 13 січня, повідомив речник міністерства закордонних справ Ірану Бахрам Гасемі.

За його словами, тимчасовий повірений у справах Польщі в Тегерані був викликаний в МЗС Ірану, де йому був висловлений "протест проти так званої антиіранської конференції з питань миру і безпеки". Представнику Польщі було заявлено, що "це ворожий акт Сполучених Штатів проти Ірану, і очікується, що Польща утримається від проведення цієї конференції".

В іранському МЗС додали, що якщо Польща не зробить цього, то ісламська республіка застосує проти неї певні дипломатичні кроки, повідомила агенція IRNA. Ця конференція є "цирковою подію і виявленням політичного відчаю", - заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, цитує агенція dpa.

Секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані заявив, що конференція є ознакою того, що американська антиіранська політика провалилась. "Ця політика так само як і санкції США проти Ірану зазнали невдачі, інакше американці не потребували б жодної міжнародної конференції", - заявив він, цитує іранська інформагенція ISNA.

Раніше держсекретар США Майк Помпео повідомив, що Сполучені Штати мають намір провести у Польщі міжнародний саміт, присвячений миру і стабільності на Близькому Сході і впливу Ірану на регіон. Конференція запланована на 13-14 лютого.

"Ми зберемо разом десятки країн світу. Країни зберуться, щоб сфокусувати увагу на свободі, мирі, безпеці та стабільності Близького Сходу, включаючи важливий елемент - досягнення гарантії, що Іран не здійснюватиме вплив дестабілізації в регіоні", - заявив Помпео.

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Спостерігачі в Ірані вважають, що дата проведення конференції спеціально обрана США. Майже одночасно Іран святкуватиме 40-у річницю ісламської революції, яка відбулась у 1979 році. Польські оглядачі наголошують, що США обрали Польщу місцем проведення заходу, оскільки не очікують там протестів проти адміністрації Дональда Трампа.

Як повідомлялося, Вашингтон, розширивши санкції проти Ірану, вимагав від держав-союзниць припинити купувати іранську нафту та погрожував санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном. На початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Вона передбачала виконання Тегераном кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.

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