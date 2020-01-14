Іран визнав, що український літак збили двома російськими ракетами

Літак "Міжнародних авіаліній України", внаслідок катастрофи якого в Тегерані загинуло 176 людей, був збитий двома ракетами класу "земля-повітря" зенітного ракетного комплексу "Тор-М1" російського виробництва. Про це йдеться у звіті Організації цивільної авіації Ірану.

Ракети були випущені військовими "Корпусу вартових ісламської революції" (КВІР) з півночі, йдеться у повідомленні, повідомило у понеділок, 20 січня, агентство Bloomberg. "Тор-М1" був прийнятий на озброєння російською армією в 1991 році. Іран купив щонайменше 29 таких установок.

Тегеран також визнав, що "чорні скриньки" збитого літака є одними з найбільш складних конструкцій такого роду у світі, і в Ірану немає технічної можливості для їх дешифрування. За даними агенції Bloomberg, Франція і США відмовилися поставити Ірану устаткування для дешифрування самописців.

18 січня Тегеран спершу пообіцяв Україні передати для розшифрування бортові самописці зі збитого літака. Однак вже наступного дня заявив, що "чорні скриньки" спочатку спробують розшифрувати в Ірані та що жодного рішення про їх передачу іншим країнам ще не ухвалене. 20 січня президент України Володимир Зеленський обговорив з представником Тегерана передачу Києву бортових самописців зі збитого літака.

Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані. В країні вже затримали кількох осіб, які можуть бути причетні до цієї трагедії.