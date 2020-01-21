Іран видав ордер на арешт Дональда Трампа, США назвали це "пропагандою"

Влада Ірану видала ордер на арешт президента США Дональда Трампа та ще 35 людей через вбивство в січні цього року іранського генерала Касема Сулеймані. Про це у понеділок, 29 червня, заявив прокурор Тегерана Алі Алькасімер, повідомляє агенція новин Reuters з посиланням на іранське агентство Fars. Також іранська влада звернулася по допомогу в цій справі до Інтерполу.

Сулеймані був командувачем Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), визнаного у США терористичною організацією. Він був вбитий у ніч на 3 січня цього року ракетним ударом американських військових поблизу аеропорту Багдада за вказівкою Трампа, який згодом звинуватив іранця в причетності до загибелі тисяч американців і в планах убивства ще багатьох громадян США.

Іранський прокурор повідомив, що ордери на арешт були видані за обвинуваченнями у вбивстві та терористичному акті. Іран попросив Інтерпол видати "червоне повідомлення" для Трампа та інших осіб, яких Іран вважає причетними до вбивства Сулеймані. За словами прокурора, серед них - американські військові та цивільні посадовці. Іран продовжить займатися цією справою і після завершення президентського терміну Трампа, запевнив Алі Алькасімер.

США вважають рішення Тегерана "пропагандою"

Малоймовірно, що Інтерпол задовольнить запит Ірану, оскільки йому заборонено "здійснювати будь-які дії або втручання політичного характеру", заявив спеціальний представник США щодо Ірану Браян Хук. "Це - пропагандистський трюк, який ніхто не сприймає серйозно, і через який іранці виглядають дурнями", - сказав він, цитує агенція новин AP.

Інтерпол у заяві зазначив, що його статут забороняє будь-яке втручання чи дії "політичного, військового, релігійного чи расового характеру", цитує Reuters. А тому, якщо такі запити були б направлені до Генерального секретаріату організації, то Інтерпол не розглядав би їх.

Як повідомлялось, у січні депутат парламенту Ірану Ахмад Хамза запропонував винагороду у три мільйони доларів за вбивство Трампа.