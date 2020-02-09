 Ірану знову не вдалося вивести супутник на орбіту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2020

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Новини

Ірану знову не вдалося вивести супутник на орбіту

Ракета-носій запустила в космос іранський супутник Zafar. Однак вона не змогла набрати необхідну швидкість, тому супутник не вдалось вивести на орбіту.

Аеродром імені імама Хомейні

Аеродром імені імама Хомейні

Після двох невдалих торішніх спроб Ірану знов не вдалось вивести свій супутник на орбіту. В неділю, 9 лютого, ракета-носій Simorgh запустила в космос 130 кілограмовий супутник Zafar, повідомили в іранському міністерстві оборони.

Запуск відбувся на космодромі імені імама Хомейні у 230 кілометрах від Тегерана. Він був присвячений річниці Ісламської революції, яка відбулась в 1979 році. Однак ракета не змогла набрати необхідну швидкість, щоб вивести супутник на орбіту.

Речник міністерства оборони Ірану наголосив, що технологічні недоліки для наступного запуску будуть швидко виправлені. При цьому він не повідомив дату наступної спроби відправити супутник на орбіту.

DW.COM

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 супутників, призначених для розгортання глобальної інтернет-мережі Starlink. (07.01.2020)

Подолавши перші етапи запуску, супутник не зміг розвинути необідну швидкість для виходу на орбіту. Іран готує запуск наступного супутника. (15.01.2019)

15 січня 2019 року Іран також намагався запустити в космос супутник Payam. На фінальному етапі його не вдалося вивести на орбіту. Пізніше невдачею також закінчився запуск супутника Doosti.

Тоді США заявили, що плани Ірану щодо запуску штучного супутника Землі порушують резолюцію Ради Безпеки ООН 2231, бо ракети-носії для супутників використовують технології "майже ідентичні" до ядерних балістичних ракет. Тегеран відкидає ці закиди, стверджуючи, що розробка супутника переслідує суто наукові цілі.

З 2008 року останнє десятиліття Іран відправив на орбіту Землі кілька власних супутників. 

Дивитись відео 01:30

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  • Супутник Jason 3

    Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети

    Вимірювання рівня моря

    Супутник Jason-3 запустили 17 січня 2016 року, він повинен перейняти естафету в Jason-2 у жовтні. Зрештою він стане частиною великої мережі супутників американського космічного агентствa NASA, які стежать за рівнем моря, океанічними та атмосферними течіями.

  • Знімок із супутника Jason 2

    Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети

    Це рівень моря піднімається, чи тоне континент?

    Реєстратори рівня моря на Землі не можуть відповісти на це питання, а супутники можуть. Ось чому агентство NASA запустило топографічну місію щодо вивчення рівня моря (OSTM) з використанням супутників Topex/Poseidon, Jason-1, 2 і 3, щоб вирішити цю проблему. Jason-2 надсилав топографічні радіолокаційні зображення, його наступник Jason-3 має додаткові інструменти на борту - радіометр і лазер.

  • Північний берег Адріатики

    Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети

    Багато даних для засвоєння

    Без супутників, які спостерігають за Землею, ми не розуміли би нашу планету так добре. Sentinel-2 зробив це фото північного берега Адріатики з італійськими Альпами в кінці червня, невдовзі після його запуску. Sentinel-2 є частиною комплексної програми спостереження за Землею європейського космічного агентства ESA.

  • Інженери готують Sentinel-2 до подорожі в космос

    Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети

    Маленький супутник з чудовою камерою

    Sentinel-2 має на своєму борту спектрометр, що дозволяє знімати фотографії у широкому діапазоні хвиль. Завдяки цьому вчені можуть побачити багато деталей в зображеннях, які не можна побачити неозброєним оком. Зокрема стан рослинності або рівень вологи в ґрунті.

  • Північна Італія

    Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети

    Що росте, де і наскільки добре?

    Фото Північної Італії: місто Павія в верхньому лівому куті з річкою Тічіно, що впадає в більшу - По. Інфрачервоний спектр камери показує стан сільського господарства: Вчені можуть навіть побачити, що росте на полях.

  • Партнери зі спостереження

    Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети

    Партнери зі спостереження

    Багато супутників, які ведуть спостереження за Землею, не самотні у своїй місії. Вони роблять роботу краще разом. Це справедливо і для супутників Sentinel-1 та 2, які згодом отримають по супутнику-партнеру. Разом вони можуть знімати будь-яке місце на поверхні планети кожні п'ять днів. Програма ESA зі спостереження за Землею включає в себе шість видів супутників для різних завдань.

  • Sentinel-1A

    Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети

    Радар для топографії

    Одним із завдань для Sentinel-1 є вимірювання топографії землі, так само, як Jason-3 робить це з морем. Для цього в нього є великі радіолокаційні антени. Він може вимірювати пагорби, гори і долини. Дані, які збирає супутник, пізніше можуть бути об'єднані з даними із супутника Sentinel-2 або інших. Це дає фермерам, будівникам та природоохоронним відомствам саме ту інформацію, яку вони потребують.

  • Нідерланди

    Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети

    Нідерланди зовсім не рівнина

    Це фото голландського узбережжя чітко показує, що Нідерланди зовсім не є рівниною, як дехто вважає. На зображенні добре видно дюни, будівлі та дамби.

  • Супутник місії SWARM

    Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети

    Видно все. Не тільки те, що на поверхні

    Місія європейського космічного агентства SWARM, - це зовсім інший тип спостереження за Землею. Три супутника обертаються навколо Землі, заглядаючи глибоко в надра планети. Супутники місії записують зміни в магнітному полі Землі з 2013 року.

  • Магнітне поле Землі

    Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети

    Зміни, яких ви не можете побачити

    Вчені цікавляться магнітним полем Землі, так як воно постійно змінюється. Його змінює магма, яка постійно рухається під земною корою. Знати це важливо для морської і повітряної навігації.

  • Сонячна буря

    Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети

    Спостерігати за Землею, не забуваючи про Сонце

    Магнітне поле Землі захищає нас від сонячних променів, які можуть бути особливо сильним після появи сонячних плям або спалахів. Якщо магнітне поле Землі змінюється, то це змінює і траєкторію польоту фотонів поблизу Землі.

    Автор: Фабіан Шмідт, Віталій Дубенський


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Погляд з орбіти: відкриваючи таємниці нашої планети

Використання супутників для спостереження за Землею може допомогти нам зрозуміти нашу планету краще. Вони можуть набагато більше, ніж просто передбачати погоду. (26.09.2016)  

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