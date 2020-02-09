Ірану знову не вдалося вивести супутник на орбіту

Після двох невдалих торішніх спроб Ірану знов не вдалось вивести свій супутник на орбіту. В неділю, 9 лютого, ракета-носій Simorgh запустила в космос 130 кілограмовий супутник Zafar, повідомили в іранському міністерстві оборони.

Запуск відбувся на космодромі імені імама Хомейні у 230 кілометрах від Тегерана. Він був присвячений річниці Ісламської революції, яка відбулась в 1979 році. Однак ракета не змогла набрати необхідну швидкість, щоб вивести супутник на орбіту.

Речник міністерства оборони Ірану наголосив, що технологічні недоліки для наступного запуску будуть швидко виправлені. При цьому він не повідомив дату наступної спроби відправити супутник на орбіту.

15 січня 2019 року Іран також намагався запустити в космос супутник Payam. На фінальному етапі його не вдалося вивести на орбіту. Пізніше невдачею також закінчився запуск супутника Doosti.

Тоді США заявили, що плани Ірану щодо запуску штучного супутника Землі порушують резолюцію Ради Безпеки ООН 2231, бо ракети-носії для супутників використовують технології "майже ідентичні" до ядерних балістичних ракет. Тегеран відкидає ці закиди, стверджуючи, що розробка супутника переслідує суто наукові цілі.

З 2008 року останнє десятиліття Іран відправив на орбіту Землі кілька власних супутників.

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