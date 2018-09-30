Іракський Курдистан - Автономний Регіон Курдистан.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Іракський Курдистан". Автономний Регіон Курдистан розташовано на півночі Іраку. Іракський Курдистан має власний парламент, який розташовано в місті Ербіль. Регіональний уряд має також власні військові формування - першмерга. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.