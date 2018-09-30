Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Іракський Курдистан

Іракський Курдистан - Автономний Регіон Курдистан.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Іракський Курдистан". Автономний Регіон Курдистан розташовано на півночі Іраку. Іракський Курдистан має власний парламент, який розташовано в місті Ербіль. Регіональний уряд має також власні військові формування - першмерга. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Іракський Курдистан обирає парламент

Іракський Курдистан обирає парламент 30.09.2018

На 111 місць в парламенті Іракського Курдистану претендують 700 кандидатів з 29 політичних партій і рухів. Утім, вибори навряд чи змінять розстановку політичних сил.
Криваві сутички між поліцією та мітингарями в Іракському Курдистані

Криваві сутички між поліцією та мітингарями в Іракському Курдистані 19.12.2017

В Іракському Курдистані акції протесту проти економічної та соціальної політики місцевої влади переросли в сутички з поліцією. Повідомляється про загиблих та десятки поранених.
Ірак планує відбудувати мережу нафтопроводів

Ірак планує відбудувати мережу нафтопроводів 16.12.2017

Нафтотранспортна система Іраку зазнала значних руйнувань та пошкоджень унаслідок численних воєн та конфліктів. Тепер уряд у Багдаді має намір відбудувати мережу нафтопроводів.
Глава міноборони ФРН хоче подовження закордонних мандатів Бундесверу на рік

Глава міноборони ФРН хоче подовження закордонних мандатів Бундесверу на рік 16.12.2017

Тривавлість мандатів на участь військовослужбовців Німеччини у закордонних операціях слід подовжити на рік, вважає міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн.
Ґабріель скасував візит до Іраку, бо його не пустили до Курдистану

Ґабріель скасував візит до Іраку, бо його не пустили до Курдистану 23.11.2017

Багдад не дозволив главі МЗС ФРН Зіґмару Ґабріелю відвідати Іракський Курдистан, через що він скасував свій візит до країни.

Десятки людей штурмували парламент Іракського Курдистану

Десятки людей штурмували парламент Іракського Курдистану 29.10.2017

Демонстранти назвалися бійцями курдських загонів пешмерга. В будівлі було чути постріли. Штурм почався після того, як парламент підтримав відставку лідера Курдистану Масуда Барзані.
Лідер іракських курдів Масуд Барзані оголосив про відставку

Лідер іракських курдів Масуд Барзані оголосив про відставку 29.10.2017

Президент Іракського Курдистану Масуд Барзані з 1 листопада залишить свою посаду. Його письмове звернення до парламенту мають розглянути у неділю.
Військові Іраку проводять переговори з курдами на тлі перемир'я

Військові Іраку проводять переговори з курдами на тлі перемир'я 28.10.2017

Армія Іраку та курдські загони пешмерга дотримуються 24-годинного перемир'я, яке оголосив уряд у Багдаді. Сторони проводять переговори за наполяганням США, зазначив представник курдів.
Влада Іраку відкинула пропозицію курдів щодо мирного діалогу

Влада Іраку відкинула пропозицію курдів щодо мирного діалогу 26.10.2017

За словами прем'єр-міністра Іраку Хайдера аль-Абаді, іракська влада не прийме від курдів жодних пропозицій, крім скасування референдуму та дотримання конституції.
Іракські війська розпочали наступ на останні позиції ІД в країні

Іракські війська розпочали наступ на останні позиції ІД в країні 26.10.2017

Іракська армія розпочала наступ на останні підконтрольні бойовикам ІД райони на заході країні. Військову операцію проводять поблизу кордону із Сирією. 
Іракський Курдистан запропонував уряду в Багдаді припинити бойові дії

Іракський Курдистан запропонував уряду в Багдаді припинити бойові дії 25.10.2017

Уряд Іракського Курдистану запропонував Багдаду перейти до діалогу, заявивши про готовність поки не втілювати результати референдуму про незалежність регіону.
Бундесвер відновив вишкіл загонів іракських курдів

Бундесвер відновив вишкіл загонів іракських курдів 22.10.2017

Німецькі інструктори в Іракському Курдистані після тижневої перерви відновили військовий вишкіл курдських загонів пешмерга.
Іракські курди перенесли парламентські та президентські вибори

Іракські курди перенесли парламентські та президентські вибори 18.10.2017

З огляду на конфлікт з урядом Іраку влада Іракського Курдистану вирішила перенести проведення парламентських та президентських виборів у регіоні. Раніше планувалося, що голосування відбудеться 1 листопада цього року.
Іракські війська завершили операцію проти курдських загонів

Іракські війська завершили операцію проти курдських загонів 18.10.2017

Іракські війська завершили операцію проти курдських загонів, які відступили до Іракського Курдистану. Вони контролювали низку територій за межами автономного регіону з 2014 року.

Бундесвер призупиняє вишкіл загонів іракських курдів

Бундесвер призупиняє вишкіл загонів іракських курдів 17.10.2017

З огляду на конфлікт між іракськими курдами та центральним урядом Іраку міноборони ФРН вирішило тимчасово припинити військовий вишкіл курдських загонів пешмерга.
Іракська армія витісняє курдські сили з Кіркука

Іракська армія витісняє курдські сили з Кіркука 16.10.2017

Урядові війська практично повністю витіснили з Кіркука загони курдів. Іракський уряд планує вже невдовзі відновити роботу нафтопереробних підприємств, які раніше призупинили роботу.
Інші статті