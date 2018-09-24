Іракський Курдистан обирає парламент

В автономному Іракському Курдистані на півночі Іраку в неділю, 30 вересня, за рік після невдалого референдуму про незалежність регіону відбуваються вибори до регіонального парламенту. Право голосу мають 3,85 мільйона виборців - жителі провінцій Дахук, Сулейманія і Ербіль.

На 111 депутатських місць претендують понад 700 кандидатів з 29 політичних партій і рухів. При цьому 11 місць зарезервовані для релігійних та етнічних меншин. П'ять - для туркменських кандидатів, п'ять - для християн і одне - для представника вірменської громади, зазначає агентство AFP.

Найбільшими політичними силами є Демократична партія Курдистану (ДПК) Масуда Барзані, яка має 38 місць в поточному складі парламенту, і "Патріотичний союз Курдистану" (ПСК), у якого 18 депутатських мандатів. У головної опозиційної сили - "Руху за зміни "Горан" - 24 місця в парламенті. Очікується, що ці вибори суттєво не вплинуть на розстановку політичних сил і що ДПК і ПСК продовжать спільну роботу, яку ведуть вже майже три десятиліття.

Минулого року відносини між Ербілем - центром Іракського Курдистану - і Багдадом загострилися у зв'язку з референдумом про незалежність регіону від Іраку. 93 відсотки курдів, які взяли участь в голосуванні, підтримали незалежність. Проти референдуму виступали Багдад, сусіди - Іран та Туреччина, США та ООН. Прем'єр-міністр Іраку наприкінці жовтня відкинув пропозицію Іракського Курдистану "заморозити" результати референдуму.