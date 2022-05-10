Інфраструктура – дороги, трубопроводи, лінії зв'язку, будівлі, служби та інші об'єкти, які необхідні для того, аби працювала системи.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Інфраструктура". Розділяють технічну інфраструктуру та соціальну інфраструктуру. До технічної інфраструктури відносяться, наприклад, електромережі, водопроводи, газопроводи, мережі автозаправок, телефонні мережі, інтернет, мобільний зв'язок, пошта, транспортні шляхи, громадський транспорт, банківські мережі та інші. До соціальної інфраструктури відносяться система освіти зі школами, училищами, вищими навчальними закладами, університетами, система охорони здоров'я з лікарнями, поліклініками, система громадської безпеки, яка включає в себе поліцію, оборону та ін, система культурних закладів, система соціального забезпечення, заклади та об'єкти для проведення дозвілля й занять спортом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.