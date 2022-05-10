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Інфраструктура

Інфраструктура – дороги, трубопроводи, лінії зв'язку, будівлі, служби та інші об'єкти, які необхідні для того, аби працювала системи.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Інфраструктура". Розділяють технічну інфраструктуру та соціальну інфраструктуру. До технічної інфраструктури відносяться, наприклад, електромережі, водопроводи, газопроводи, мережі автозаправок, телефонні мережі, інтернет, мобільний зв'язок, пошта, транспортні шляхи, громадський транспорт, банківські мережі та інші. До соціальної інфраструктури відносяться система освіти зі школами, училищами, вищими навчальними закладами, університетами, система охорони здоров'я з лікарнями, поліклініками, система громадської безпеки, яка включає в себе поліцію, оборону та ін, система культурних закладів, система соціального забезпечення, заклади та об'єкти для проведення дозвілля й занять спортом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна: долю війни вирішує залізниця?

Україна: долю війни вирішує залізниця? 10.05.2022

У війні проти України Росія намагається дедалі більше руйнувати українську залізничну інфраструктуру. Адже залізниця стала одним із найважливіших логістичних інструментів Києва - і символом українського спротиву.
Європарламент закликав покращити транспортне сполучення між Україною та ЄС

Європарламент закликав покращити транспортне сполучення між Україною та ЄС 05.05.2022

Європарламент засудив атаки Росії на транспортну інфраструктуру України. У резолюції він закликав допомогти з її відновленням, а також розвинути сполучення з ЄС.

Як мешканці Бучі гуртом відбудовують зруйновані оселі (05.05.2022) 05.05.2022

Буча повертається до життя й починає відбудову. Будівельники підприємства, яке до війни займалося ремонтами, вирішили безкоштовно допомагати містянам. Гроші на необхідні матеріали збирають у соцмережах.

Герої евакуації: як працює "Укрзалізниця" під час війни (29.04.2022) 29.04.2022

Залізничну інфраструктуру України постійно обстрілюють. Однак, за словами працівників "Укрзалізниці", майже ніхто з персоналу не покинув робоче місце. DW зустріла провідників, які невпинно працюють уже два місяці війни.

Єврокомісія підтримує залучення міст і регіонів ЄС до відновлення України

Єврокомісія підтримує залучення міст і регіонів ЄС до відновлення України 27.04.2022

Володимир Зеленський неодноразово закликав залучити міста та регіони ЄС до післявоєнної відбудови окремих населених пунктів чи об'єктів в Україні. Єврокомісія випустила заяву, в якій підтримала ініціативу.

Зруйнований і розграбований Ірпінь: як будуть відбудовувати місто (21.04.2022) 21.04.2022

Після російської окупації в Ірпені фактично не залишилося жодної вцілілої будівлі. Влада і мешканці міста уже думають, як відбудовувати інфраструктуру. Але багато хто все ще боїться, що російська армія може повернутися.
ЄС засудив російські невибіркові обстріли мирних жителів України

ЄС засудив російські "невибіркові обстріли" мирних жителів України 18.04.2022

Жодна частина України "не уникла безглуздого нападу Кремля", заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Він пообіцяв покарати винних у воєнних злочинах.

Що залишають після відступу російські війська: розповіді очевидців (30.03.2022) 31.03.2022

Розграбовані будинки та зруйнована інфраструктура - так виглядають українські села після відступу російських окупантів. Місцеві розповідають, що солдати РФ з погрозами вимагали у мешканців їжу, питво, цигарки.

Чернігів: як місто-герой виживає в облозі (26.03.2022) 26.03.2022

Без світла, тепла, води, але разом. Мешканці Чернігова розповідають, як підтримка сусідів, волонтерів і просто небайдужих людей допомагає вижити в російській облозі.

У Чернігові знищили міст, який сполучав місто з Києвом

У Чернігові знищили міст, який сполучав місто з Києвом 23.03.2022

Росіяни розбомбили міст через Десну, через який у Чернігів завозили гумдопомогу. Місцева влада запевняє, що харчові продукти надходитимуть у місто й надалі іншими шляхами.
Збитки транспортної інфраструктури України сягнули 10 мільярдів доларів

Збитки транспортної інфраструктури України сягнули 10 мільярдів доларів 08.03.2022

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков оцінив шкоду, завдану війною транспортній інфраструктурі України. На думку урядовця, більшість об'єктів вдасться відновити за рік.

Як молодий священник-реформатор модернізує село (05.01.2022) 05.01.2022

29-річний священник Іван Городицький повернувся з Франції у маленьке село на Львівщині і змінив не лише життя вірян, а й цілої громади. Опалення, освітлення, сортування сміття - дивіться, як він модернізує свою ОТГ.
Єврокомісія представила глобальну стратегію інвестицій у інфраструктуру

Єврокомісія представила глобальну стратегію інвестицій у інфраструктуру 01.12.2021

Єврокомісія схвалила стратегію Global Gateway, в рамках якої на розвиток інфраструктури в усьому світі передбачено залучити 300 мільярдів євро до 2027 року.

У США схвалили план модернізації інфраструктури на трильйон доларів

У США схвалили план модернізації інфраструктури на трильйон доларів 06.11.2021

Документ передбачає виділення коштів на будівництво мостів і доріг, забезпечення населення високошвидкісним інтернетом. За словами президента США, завдяки цьому в країні з'являться мільйони робочих місць.
Забудова Києва: як зупинити зведення багатоповерхівок замість шкіл і скверів (відео)

Забудова Києва: як зупинити зведення багатоповерхівок замість шкіл і скверів (відео) 08.10.2021

Забруднене повітря, щоденні затори, брак зелених зон і водойм - кияни скаржаться, що їхнє місто стає все менш комфортним для життя. Одна з причин - забудова Києва житловими комплексами. Як це змінити?

Багатоповерхівка замість скверу і школи: кияни проти тотальної забудови столиці (07.10.2021) 07.10.2021

Забруднене повітря, щоденні затори, брак зелених зон і водойм - кияни скаржаться, що їхнє місто стає все менш комфортним для життя. Одна з причин - забудова Києва багатоповерхівками без урахування потреб жителів. Як це змінити?
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