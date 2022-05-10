Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Інфраструктура – дороги, трубопроводи, лінії зв'язку, будівлі, служби та інші об'єкти, які необхідні для того, аби працювала системи.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Інфраструктура". Розділяють технічну інфраструктуру та соціальну інфраструктуру. До технічної інфраструктури відносяться, наприклад, електромережі, водопроводи, газопроводи, мережі автозаправок, телефонні мережі, інтернет, мобільний зв'язок, пошта, транспортні шляхи, громадський транспорт, банківські мережі та інші. До соціальної інфраструктури відносяться система освіти зі школами, училищами, вищими навчальними закладами, університетами, система охорони здоров'я з лікарнями, поліклініками, система громадської безпеки, яка включає в себе поліцію, оборону та ін, система культурних закладів, система соціального забезпечення, заклади та об'єкти для проведення дозвілля й занять спортом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Після російської окупації в Ірпені фактично не залишилося жодної вцілілої будівлі. Влада і мешканці міста уже думають, як відбудовувати інфраструктуру. Але багато хто все ще боїться, що російська армія може повернутися.
Розграбовані будинки та зруйнована інфраструктура - так виглядають українські села після відступу російських окупантів. Місцеві розповідають, що солдати РФ з погрозами вимагали у мешканців їжу, питво, цигарки.
Забруднене повітря, щоденні затори, брак зелених зон і водойм - кияни скаржаться, що їхнє місто стає все менш комфортним для життя. Одна з причин - забудова Києва багатоповерхівками без урахування потреб жителів. Як це змінити?