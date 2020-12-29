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Український телеканал "Інтер", входить до медіахолдингу Inter Media Group, який є частиною DF Group, що належить українському бізнесмену Дмитру Фірташу.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Інтер"
Комітет Ради зі свободи слова підтримав проект постанови щодо заборони трансляцій в Україні з Чемпіонату світу з футболу-2018, що проходитиме в Росії. Телеканали "Інтер" та "НТН" планують ексклюзивно показувати матчі.
Організація "Репортери без кордонів" різко засуджує напад на телеканал "Інтер" та вимагає довести цю справу до кінця. Утім, чи станеться це, "Репортери" не впевнені. Сумніви посіяла позиція міністра внутрішніх справ.