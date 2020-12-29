"Репортери без кордонів" не згодні з Аваковим щодо "Інтера" (07.09.2016)

Організація "Репортери без кордонів" різко засуджує напад на телеканал "Інтер" та вимагає довести цю справу до кінця. Утім, чи станеться це, "Репортери" не впевнені. Сумніви посіяла позиція міністра внутрішніх справ.