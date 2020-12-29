Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

"Інтер"

Український телеканал "Інтер", входить до медіахолдингу Inter Media Group, який є частиною DF Group, що належить українському бізнесмену Дмитру Фірташу.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Інтер"

В РФ засудили жінку на 15 років за шпигунство на користь Молдови

В РФ засудили жінку на 15 років за шпигунство на користь Молдови 29.12.2020

Міський суд Москви визнав колишню топменеджерку "Інтер РАО" Карину Цуркан винною у шпигунстві на користь Молдови. Сама Цуркан вважає справу сфабрикованою. Захист оскаржить вирок.
Іспанська Севілья стала переможницею Ліги Європи

Іспанська "Севілья" стала переможницею Ліги Європи 22.08.2020

"Севілья" у фіналі Ліги Європи перемогла міланський "Інтер" 3:2. Іспанський клуб ушосте виграв другий за значенням трофей у європейському клубному футболі.
Шахтар у півфіналі Ліги Європи розгромно програв міланському Інтеру

"Шахтар" у півфіналі Ліги Європи розгромно програв міланському "Інтеру" 18.08.2020

Донецький "Шахтар" у півфінальному матчі Ліги Європи поступився міланському "Інтеру" з розгромним рахунком 0:5. Міланський клуб у фіналі турніру зіграє з іспанською "Севільєю".
Телеканал Інтер оштрафували на понад 4 мільйони гривень

Телеканал "Інтер" оштрафували на понад 4 мільйони гривень 11.07.2018

Штраф накладено Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення у зв'язку з трансляцією телеканалом концерту "Перемога. Одна на всіх" 9 травня.
У Верховній Раді хочуть заборонити трансляцію в Україні ЧС-2018 з футболу

У Верховній Раді хочуть заборонити трансляцію в Україні ЧС-2018 з футболу 06.06.2018

Комітет Ради зі свободи слова підтримав проект постанови щодо заборони трансляцій в Україні з Чемпіонату світу з футболу-2018, що проходитиме в Росії. Телеканали "Інтер" та "НТН" планують ексклюзивно показувати матчі.
З України видворили Шувалова і заборонили в'їзд на 5 років - Геращенко

З України видворили Шувалова і заборонили в'їзд на 5 років - Геращенко 22.05.2017

Заступника директора з розвитку компанії, що виробляє програми новин для телевізійного каналу "Інтер", Ігоря Шувалова видворено за межі України. Про це повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко.
Екстрадиція Інтера: чи відбудеться зміна власників телеканалу Фірташа

Екстрадиція "Інтера": чи відбудеться зміна власників телеканалу Фірташа 24.02.2017

Загроза екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа з Австрії до США уможливлює зміну структури власності "Інтера" уже найближчим часом, переконані експерти.

Депутати ПАРЄ обговорюють у Києві питання свободи слова

Депутати ПАРЄ обговорюють у Києві питання свободи слова 19.09.2016

Свобода слова зазнає утисків переважно на окупованих українських територіях, констатував голова профільного комітету ПАРЄ Володимир Ар'єв.
Репортери без кордонів відповіли Авакову щодо пожежі на Інтері (відео)

"Репортери без кордонів" відповіли Авакову щодо пожежі на "Інтері" (відео) 07.09.2016

Організація "Репортери без кордонів" різко засуджує напад на телеканал "Інтер" та вимагає розслідувати справу. Утім, чи станеться це, "Репортери" не впевнені. Сумніви посіяла позиція міністра внутрішніх справ.

"Репортери без кордонів" не згодні з Аваковим щодо "Інтера" (07.09.2016) 07.09.2016

Організація "Репортери без кордонів" різко засуджує напад на телеканал "Інтер" та вимагає довести цю справу до кінця. Утім, чи станеться це, "Репортери" не впевнені. Сумніви посіяла позиція міністра внутрішніх справ.
Підпал Інтера: чи вдасться знайти винних?

Підпал "Інтера": чи вдасться знайти винних? 07.09.2016

Міжнародна спільнота закликає швидко розслідувати інцидент довкола телеканалу "Інтер". Водночас до кампанії проти "Інтера" мають стосунок люди з оточення керівника МВС України.
На Заході засудили напад на офіс телеканалу Інтер

На Заході засудили напад на офіс телеканалу "Інтер" 07.09.2016

Напади на журналістів не повинні сприйматися в Україні толерантно, вважають в організації Freedom House. Рада Європи та США закликали український уряд розслідувати інцидент.
Блокаду з будівлі телеканалу Інтер знято

Блокаду з будівлі телеканалу "Інтер" знято 06.09.2016

Від протестувальників та телеканалу надходить суперечлива інформація щодо того, чому блокаду припинено.
Невідомі продовжують блокувати будівлю Інтера

Невідомі продовжують блокувати будівлю "Інтера" 05.09.2016

Співробітники "Інтера" у понедлілок ввечері змогли залишити будівлю телеканалу лише за допомогою поліції та народних депутатів.
Уповноважена ОБСЄ засудила атаку на телеканал Інтер

Уповноважена ОБСЄ засудила атаку на телеканал "Інтер" 05.09.2016

Уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович заявила, що насильство не є прийнятною реакцією навіть на суперечливу редакційну політику телеканалу.

Підпал будівлі ТК "Інтер" у Києві (05.09.2016) 05.09.2016

У Києві в неділю біля будівлі, де виробляють новини для телеканалу "Інтер", зібралися мітингувальники проти проросійської, за їхніми словами, позиції телемовника. Незабаром після цього у будівлі стався підпал.
Інші статті