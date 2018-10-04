Інтерпол звернувся до Китаю за інформацією про зниклого голову організації

Базована у Франції міжнародна поліцейська організація Інтерпол у суботу, 6 жовтня, повідомила, що звернулася офіційними каналами до відповідних китайських органів з проханням надати інформацію про президента Інтерполу Мена Хунвея, який зник під час поїздки. "Генеральний секретаріат Інтерполу очікує на офіційну відповідь від китайських органів, що розвіяла б занепокоєння стосовно самопочуття президента (Інтерполу. - Ред.)", - йдеться в заяві організації, яку цитує агентство dpa. Дружина Мена стверджує, що не отримувала від нього жодних повідомлень, відколи він відправився наприкінці вересня до Китаю.

Китайська газета South China Morning Post з посиланням на анонімні джерела повідомила, що правоохоронці затримали Мена, коли той прибув до Пекіна. Китай нещодавно створив новий орган під назвою Державна комісія з нагляду, яка має широкі повноваження у проведенні розслідувань. Водночас від неї не вимагають прозорості в діяльності. Хоча китайські закони передбачають, що родичів затриманих повідомляють про затримання, у випадках, які стосуються національної безпеки, тероризму або ризику знищення доказів чи впливу на свідків, допускаються винятки з правила. Зникнення людей у Китаї без повідомлення про їхню долю на тижні й місяці є досить частим явищем, зазначає інформагенція AFP.

Мен Хунвей обійняв посаду президента Інтерполу у листопаді 2016 року. Раніше він працював заступником міністра громадської безпеки Китаю. Він став першим представником Китаю, який очолив Інтерпол.

Президент Інтерполу очолює виконавчий комітет організації та обирається терміном на чотири роки. Виконавчий комітет здійснює контроль над виконанням рішень генеральної асамблеї Інтерполу, яка є його вищим органом і яку очолює генеральний секретар. Найвищим керівником Інтерполу є генеральний секретар, цю посаду з 2014 року обіймає німець Юрґен Шток (Jürgen Stock).