Інтернет-торгівля – торгівля за допомогою мережі інтернет.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "інтернет-торгівля". Здійснення торговельних операцій через інтернет. Товар пропонується в інтернет-магазині, клієнт може вибрати, замовити й оплатити товар онлайн. Придбаний товар доставляється клієнту поштою. Однією з найбільших у світі компанією, котра спеціалізується на електронній торгівлі, є американська фірма Amazon. Найбільшим у світі онлайн-майданчиком для проведення торговельних аукціонів, на якому приватні та юридичні особи можуть продати або купити найрізноманітніші товари, є веб-сайт eBay, за яким стоїть однойменна американська компанія. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.