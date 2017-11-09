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Інтерконектори

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "інтерконектори".

Інтерконектори - це газогони, зазвичай відносно короткі, які з'єднують національні газові мережі двох сусідніх держав і дозволяють перекачувати блакитне паливо з однієї країни до іншої. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи по зубах Єврокомісії Північний потік-2?

Чи по зубах Єврокомісії "Північний потік-2"? 09.11.2017

Через "Північний потік-2" Єврокомісія запропонувала змінити законодавство ЄС, а саме Третій енергопакет. DW пояснює, які практичні наслідки матиме пропозиція ЄК в разі її затвердження.
Північний потік-2: Єврокомісія запропонувала зміни до Третього Енергопакета ЄС

"Північний потік-2": Єврокомісія запропонувала зміни до Третього Енергопакета ЄС 08.11.2017

Єврокомісія пропонує змінити визначення поняття "інтерконектор", що може докорінно змінити ситуацію довкола спорудження газопроводу "Північний потік-2".
Єврокомісія йде в атаку на Північний потік-2

Єврокомісія йде в атаку на "Північний потік-2" 08.11.2017

Єврокомісія 8 листопада має запропонувати зміни до законодавства ЄС через "Північний потік-2". Нововведення можуть докорінно вплинути на ситуацію довкола газогону.
Євросоюз розробив план наступу на монополію Газпрому

Євросоюз розробив план наступу на монополію "Газпрому" 17.02.2016

Єврокомісія представила пакет заходів з підвищення енергетичної безпеки Євросоюзу. ЄС збираються розбити на дев'ять зон взаємодопомоги у разі збоїв у постачаннях газу.