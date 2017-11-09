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Інтерконектори - це газогони, зазвичай відносно короткі, які з'єднують національні газові мережі двох сусідніх держав і дозволяють перекачувати блакитне паливо з однієї країни до іншої. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.