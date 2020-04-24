Індія та Пакистан послаблюють карантинні обмеження через коронавірус

Індійський уряд дозволив у суботу, 25 квітня, знову відкрити деякі крамниці у житлових районах. Це сталося через місяць після запровадження в країні суворих обмежень, покликаних стримати поширення коронавірусу.

Водночас міністерство внутрішніх справ Індії визначило наступні умови відкриття крамниць: кількість персоналу має бути скорочено на 50 відсотків, продавці під час роботи повинні носити маски та рукавички, а також дотримуватися відповідної дистанції від покупців. При цьому продаж алкогольних напоїв та інших товарів непершої необхідності буде надалі заборонено. Крамниці на ринках та у торговельних центрах не зможуть відкритися до 3 травня.

В Індії зафіксовано 24,5 тисячі випадків зараження коронавірусом, 775 осіб померли внаслідок захворювання.

Пакистан запроваджує "розумний карантин"

Тим часом у Пакистані уряд подовжив загальнонаціональний карантин до 9 травня. Водночас з 25 травня країна перейшла на так званий "розумний карантин", який передбачає відстежування випадків захворювання, а також відновлення деяких видів торгівлі та виробничої діяльності.

"Ізолювання хворих та осіб, що контактували з ними, покращить нашу здатність стримувати хворобу, дозволивши водночас економіці функціонувати, а людям працювати", - заявив міністр планування країни Асад Умар. За його словами, у боротьбі з епідемією вирішальним буде священний для мусульман місяць Рамадан, який нещодавно розпочався.

У Пакистані зафіксовано майже 12 тисяч випадків зараження коронавірусом, 253 особи померли внаслідок захворювання.