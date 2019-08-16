 Індія розділила штат Джамму та Кашмір на дві частини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Індія розділила штат Джамму та Кашмір на дві частини

Влада Індії розділила суперечливий північний штат Джамму та Кашмір на дві частини. Обидві будуть тепер під прямим управлінням Нью-Делі.

Жителі провінції Ладакх святкують розділення на дві частини штату Джамму та Кашмір на півночі Індії

Жителі провінції Ладакх святкують розділення на дві частини штату Джамму та Кашмір на півночі Індії

Уряд Індії у четвер, 31 жовтня, ухвалив рішення про розділення на дві частини штат Джамму та Кашмір. Згідно з рішенням, заселений переважно буддистами регіон Ладакх був відділений від решти штату, де проживають переважно мусульмани. Двоє нових губернаторів новостворених штатів вже склали присягу.

Як пояснює агенція dpa, цим рішенням індуїстський націоналістичний уряд у Нью-Делі хоче посилити свій контроль над індійською частиною Кашміру.

Нині територія Кашміру поділена між Індією, Пакистаном та Китаєм. Пакистан також претендує на індійську частину Кашміру.

DW.COM

Індійський уряд указом президента позбавив єдиний мусульманський штат особливого статусу. У Кашмірі відключений зв'язок, а високопосадовці штату перебувають під домашнім арештом. (05.08.2019)

Тисячі осіб взяли участь в акції протесту в індійській частині розділеного між Індією та Пакистаном регіону Кашмір. Під час протестів сталися сутички між демонстрантами та поліцейськими. (16.08.2019)

Ісламабад вислав індійського посла і оголосив про призупинення двосторонньої торгівлі через те, що Індія скасувала спеціальний статус Кашміру. (07.08.2019)

Нагадаємо, на початку серпня уряд Індії позбавив Джамму та Кашмір напівавтономного статусу, прописаного у конституції країни. Цей статус давав цьому штату власну конституцію та широкі політичні права. У відповідь Пакистан видворив індійського посла та відкликав власного диппредставника з Нью-Делі. Також у пакистанському уряді повідомили, що призупинять двосторонню торгівлю з Індією та переглянуть деякі двосторонні торговельні угоди. Індія, своєю чергою, спрямувала до штату десятки тисяч військових, а також суттєво обмежила свободу пересування населення штату.

Кашмір - єдиний штат Індії, населений переважно мусульманами. Значна частина жителів штату виступає за приєднання до Пакистану. Радикально налаштовані особи постійно поповнюють лави збройних формувань, що намагаються за допомогою насильницьких дій домогтися виходу штату зі складу Індії.

У відповідь на це індійська влада постійно жорстко придушує будь-які прояви сепаратизму, застосовуючи армію та сили безпеки. Наслідком тривалого кривавого протистояння стала загибель десятків тисяч людей, більшість з яких - мирні жителі. Суперечка за контроль над Кашміром уже тричі призводила до воєн між Пакистаном та Індією. Їхній конфлікт розпочався з 1947 року - після закінчення британського колоніального панування над ними.

Також за темою

Kaschmir Protest & Unruhen in Srinagar

Сутички між демонстрантами і поліцією під час протестів у Кашмірі 16.08.2019

Тисячі осіб взяли участь в акції протесту в індійській частині розділеного між Індією та Пакистаном регіону Кашмір. Під час протестів сталися сутички між демонстрантами та поліцейськими.

Indien Kaschmir-Konflikt nach Änderung Artikel 370

Загострення конфлікту навколо Кашміру: Пакистан видворив посла Індії 07.08.2019

Ісламабад вислав індійського посла і оголосив про призупинення двосторонньої торгівлі через те, що Індія скасувала спеціальний статус Кашміру.

Kaschmir | Touristen verlassen Sinagar nach Terrorwarnung

Уряд Індії скасував особливий статус Кашміру 05.08.2019

Індійський уряд указом президента позбавив єдиний мусульманський штат особливого статусу. У Кашмірі відключений зв'язок, а високопосадовці штату перебувають під домашнім арештом.

Реклама

Докладно

У ФРН хочуть посилити боротьбу з екстремізмом

Як уряд ФРН пропонує боротися з екстремізмом

Німецький уряд хоче посилити боротьбу з правим екстремізмом. Що саме він пропонує?  

Верховна Рада підтримала законопроєкт про відокремлення ГТС від Нафтогазу

Рада ухвалила закон про відокремлення ГТС від "Нафтогазу"

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про відокремлення газотранспортної системи від НАК "Нафтогаз".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  