Індія розділила штат Джамму та Кашмір на дві частини

Уряд Індії у четвер, 31 жовтня, ухвалив рішення про розділення на дві частини штат Джамму та Кашмір. Згідно з рішенням, заселений переважно буддистами регіон Ладакх був відділений від решти штату, де проживають переважно мусульмани. Двоє нових губернаторів новостворених штатів вже склали присягу.

Як пояснює агенція dpa, цим рішенням індуїстський націоналістичний уряд у Нью-Делі хоче посилити свій контроль над індійською частиною Кашміру.

Нині територія Кашміру поділена між Індією, Пакистаном та Китаєм. Пакистан також претендує на індійську частину Кашміру.

Нагадаємо, на початку серпня уряд Індії позбавив Джамму та Кашмір напівавтономного статусу, прописаного у конституції країни. Цей статус давав цьому штату власну конституцію та широкі політичні права. У відповідь Пакистан видворив індійського посла та відкликав власного диппредставника з Нью-Делі. Також у пакистанському уряді повідомили, що призупинять двосторонню торгівлю з Індією та переглянуть деякі двосторонні торговельні угоди. Індія, своєю чергою, спрямувала до штату десятки тисяч військових, а також суттєво обмежила свободу пересування населення штату.

Кашмір - єдиний штат Індії, населений переважно мусульманами. Значна частина жителів штату виступає за приєднання до Пакистану. Радикально налаштовані особи постійно поповнюють лави збройних формувань, що намагаються за допомогою насильницьких дій домогтися виходу штату зі складу Індії.

У відповідь на це індійська влада постійно жорстко придушує будь-які прояви сепаратизму, застосовуючи армію та сили безпеки. Наслідком тривалого кривавого протистояння стала загибель десятків тисяч людей, більшість з яких - мирні жителі. Суперечка за контроль над Кашміром уже тричі призводила до воєн між Пакистаном та Індією. Їхній конфлікт розпочався з 1947 року - після закінчення британського колоніального панування над ними.