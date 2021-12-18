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Індонезія

Коронавірус: ВООЗ надала вакцині Novavax екстрений дозвіл на застосування

Коронавірус: ВООЗ надала вакцині Novavax екстрений дозвіл на застосування 18.12.2021

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала до екстреного застосування вакцину проти коронавірусу виробництва американської компанії Novavax та Інституту сироватки Індії.

Кількість жертв виверження вулкана Семеру в Індонезії зростає

Кількість жертв виверження вулкана Семеру в Індонезії зростає 07.12.2021

Внаслідок виверження вулкану Семеру на острові Ява загинули щонайменше 34 людини, кількість постраждалих зростає. Президент Індонезії посилює заходи з евакуації та пошуку жертв виверження.

Виверження вулкана Семеру в Індонезії: щонайменше 13 загиблих

Виверження вулкана Семеру в Індонезії: щонайменше 13 загиблих 05.12.2021

Виверження вулкана Семеру сталося на індонезійському острові Ява. Десятки людей отримали опіки та інші поранення, сотні евакуйовані, кількість жертв може зрости.

Врятувати унікальні орхідеї… від вулкана (18.11.2021) 18.11.2021

Багато видів орхідей в Індонезії знаходяться під загрозою зникнення через активні вулкани. Та знайшовся рятівник цих дивовижних квітів, завдяки якому було врятовано десятки унікальних видів. Як йому це вдалося?
Американська Novavax заявила про перший дозвіл на використання її вакцини

Американська Novavax заявила про перший дозвіл на використання її вакцини 01.11.2021

Індонезія дала дозвіл на використання вакцини проти COVID-19 від американського розробника Novavax, повідомили в компанії. Цей препарат раніше хотіла придбати й Україна.
На острові Балі стався землетрус: є жертви

На острові Балі стався землетрус: є жертви 16.10.2021

Унаслідок землетрусу на індонезійському острові Балі загинули три людини. За даними місцевої влади, поштовхи сталися далеко від туристичних центрів.

Тунель із пластикових пляшок як туристична принада? (11.10.2021) 11.10.2021

Тунель із пластикових пляшок і богиня процвітання, вбрана в пластикову спідницю. Цей музей в Індонезії повністю складається із пластикових відходів, зібраних у забруднених річках та на пляжах!
Пожежа в індонезійській тюрмі: 41 загиблий

Пожежа в індонезійській тюрмі: 41 загиблий 08.09.2021

Унаслідок пожежі в тюрмі на індонезійському острові Ява загинув 41 в'язень. Десятки людей отримали ушкодження.

Як очищують дощову воду і перетворюють її на питну (30.08.2021) 30.08.2021

Питна вода в магазинах може дорого коштувати. Але для тих, хто вміє її збирати, питна вода ллється просто з неба. Дивіться, як дощову воду перетворюють на питну методом електролізу.
Boeing має перевірити старі літаки моделі 737 - авіарегулятор США

Boeing має перевірити старі літаки моделі 737 - авіарегулятор США 16.05.2021

Авіаційний регулятор США вимагає від компанії Boeing перевірити усі літаки, що належать до старих модифікацій моделі 737.
Протестувальники в М'янмі вважають план АСЕАН недостатнім

Протестувальники в М'янмі вважають план АСЕАН недостатнім 25.04.2021

На думку мітингарів у М'янмі, АСЕАН має залучити тіньовий уряд у свою стратегію врегулювання конфлікту в цій азійській країні. Рух громадянської непокори вважає запропонований план недостатнім.
В Індонезії рятувальники знайшли зниклий підводний човен: увесь екіпаж загинув

В Індонезії рятувальники знайшли зниклий підводний човен: увесь екіпаж загинув 25.04.2021

Зниклий із середи підводний човен індонезійських військово-морських сил виявили поблизу острова Балі. Всі 53 члени екіпажу загинули, повідомили в Джакарті.
Лідери АСЕАН закликали до припинення насильства в М'янмі

Лідери АСЕАН закликали до припинення насильства в М'янмі 24.04.2021

Лідери АСЕАН закликали покласти край насильству в М'янмі й звільнити всіх політичних в'язнів.
Поблизу Балі знайдено уламки субмарини ВМС Індонезії

Поблизу Балі знайдено уламки субмарини ВМС Індонезії 24.04.2021

Неподалік від острова Балі знайдено уламки підводного човна ВМС Індонезії, який зник у цьому районі 21 квітня. Кисень на його борту мав вже закінчитися. На човні перебували 53 члени екіпажу.
Повені в Індонезії та Східному Тиморі: кількість жертв зросла до 157 людей

Повені в Індонезії та Східному Тиморі: кількість жертв зросла до 157 людей 06.04.2021

Десятки осіб досі вважаються зниклими безвісти, а тисячі людей залишилися без даху над головою.
Повені в Індонезії та Східному Тиморі: загинули близько ста людей

Повені в Індонезії та Східному Тиморі: загинули близько ста людей 05.04.2021

За різними даними, загинули від 91 до понад 100 людей через повені та зсуви в Індонезії та сусідньому Східному Тиморі.
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