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Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала до екстреного застосування вакцину проти коронавірусу виробництва американської компанії Novavax та Інституту сироватки Індії.
Внаслідок виверження вулкану Семеру на острові Ява загинули щонайменше 34 людини, кількість постраждалих зростає. Президент Індонезії посилює заходи з евакуації та пошуку жертв виверження.
Виверження вулкана Семеру сталося на індонезійському острові Ява. Десятки людей отримали опіки та інші поранення, сотні евакуйовані, кількість жертв може зрости.
Багато видів орхідей в Індонезії знаходяться під загрозою зникнення через активні вулкани. Та знайшовся рятівник цих дивовижних квітів, завдяки якому було врятовано десятки унікальних видів. Як йому це вдалося?
Індонезія дала дозвіл на використання вакцини проти COVID-19 від американського розробника Novavax, повідомили в компанії. Цей препарат раніше хотіла придбати й Україна.
Унаслідок землетрусу на індонезійському острові Балі загинули три людини. За даними місцевої влади, поштовхи сталися далеко від туристичних центрів.
Тунель із пластикових пляшок і богиня процвітання, вбрана в пластикову спідницю. Цей музей в Індонезії повністю складається із пластикових відходів, зібраних у забруднених річках та на пляжах!
Унаслідок пожежі в тюрмі на індонезійському острові Ява загинув 41 в'язень. Десятки людей отримали ушкодження.
Питна вода в магазинах може дорого коштувати. Але для тих, хто вміє її збирати, питна вода ллється просто з неба. Дивіться, як дощову воду перетворюють на питну методом електролізу.
Авіаційний регулятор США вимагає від компанії Boeing перевірити усі літаки, що належать до старих модифікацій моделі 737.
На думку мітингарів у М'янмі, АСЕАН має залучити тіньовий уряд у свою стратегію врегулювання конфлікту в цій азійській країні. Рух громадянської непокори вважає запропонований план недостатнім.
Зниклий із середи підводний човен індонезійських військово-морських сил виявили поблизу острова Балі. Всі 53 члени екіпажу загинули, повідомили в Джакарті.
Лідери АСЕАН закликали покласти край насильству в М'янмі й звільнити всіх політичних в'язнів.
Неподалік від острова Балі знайдено уламки підводного човна ВМС Індонезії, який зник у цьому районі 21 квітня. Кисень на його борту мав вже закінчитися. На човні перебували 53 члени екіпажу.
Десятки осіб досі вважаються зниклими безвісти, а тисячі людей залишилися без даху над головою.
За різними даними, загинули від 91 до понад 100 людей через повені та зсуви в Індонезії та сусідньому Східному Тиморі.
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