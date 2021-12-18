Як очищують дощову воду і перетворюють її на питну (30.08.2021)

Питна вода в магазинах може дорого коштувати. Але для тих, хто вміє її збирати, питна вода ллється просто з неба. Дивіться, як дощову воду перетворюють на питну методом електролізу.