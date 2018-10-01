 Індонезія: 1407 загиблих внаслідок землетрусу, почалось виверження вулкану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2018

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Новини

Індонезія: 1407 загиблих внаслідок землетрусу, почалось виверження вулкану

Кількість загиблих внаслідок землетрусу та цунамі в Індонезії сягнула 1407 осіб, повідомили в індонезійському агентстві з надзвичайних ситуацій. Тим часом на острові Сулавесі почалося виверження вулкану.

Землетрус міг прискорити виверження вулкану Сопутан на Сулавесі

Землетрус міг прискорити виверження вулкану Сопутан на Сулавесі

Унаслідок цунамі та землетрусу на індонезійському острові Сулавесі, який стався минулого тижня, загинули щонайменше 1407 осіб. Про це в середу, 3 жовтня, повідомив речник агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії Сутопо Нугрохо.

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Землетрус та цунамі в Індонезії спричинили значні втрати. Вже підтверджено загибель 832 людей, головно - у місті Палу. Влада припускає, що число жертв може сягнути кількох тисяч. (30.09.2018)

За останніми даними надзвичайних служб країни, ще 113 осіб зникли безвісти, а 2550 були госпіталізовані із серйозними пораненнями. "Ми очікуємо, що кількість жертв і надалі зростатиме", - додав Нугрохо. Більшість постраждалих проживали в прибережному місті Палу.

Тим часом на острові Сулавесі 3 жовтня почалося виверження вулкану Сопутан. Стовп попелу з жерла вулкану піднявся на висоту 6000 метрів. Влада попередила авіакомпанії про наявність попелу в повітрі.

Евакуацію в регіоні ще не оголошували. На думку вулканологів, землетрус, що струмнув Сулавесі 28 вересня, міг прискорити виверження.

 

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