Індонезія: 1407 загиблих внаслідок землетрусу, почалось виверження вулкану

Унаслідок цунамі та землетрусу на індонезійському острові Сулавесі, який стався минулого тижня, загинули щонайменше 1407 осіб. Про це в середу, 3 жовтня, повідомив речник агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії Сутопо Нугрохо.

За останніми даними надзвичайних служб країни, ще 113 осіб зникли безвісти, а 2550 були госпіталізовані із серйозними пораненнями. "Ми очікуємо, що кількість жертв і надалі зростатиме", - додав Нугрохо. Більшість постраждалих проживали в прибережному місті Палу.

Тим часом на острові Сулавесі 3 жовтня почалося виверження вулкану Сопутан. Стовп попелу з жерла вулкану піднявся на висоту 6000 метрів. Влада попередила авіакомпанії про наявність попелу в повітрі.

Евакуацію в регіоні ще не оголошували. На думку вулканологів, землетрус, що струмнув Сулавесі 28 вересня, міг прискорити виверження.