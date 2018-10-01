 Індонезія перенесе свою столицю з Джакарти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2019

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Новини

Індонезія перенесе свою столицю з Джакарти

Президент Індонезії Джоко Відодо вирішив перенести столицю країни з багатолюдного острова Ява. Нове місце для її розташування поки не вибрано.

Столиця Індонезії Джакарта

Столиця Індонезії Джакарта

Президент Індонезії Джоко Відодо вирішив перенести столицю країни з міста Джакарта, яке розташоване на густозаселеному острові Ява. Про це в понеділок, 29 квітня, повідомив міністр планування країни.

"Президент вирішив перенести столицю за межі Яви, це важливе рішення", - заявив міністр Бамбанг Броджонегоро після засідання уряду, передає агенція Reuters. Влада ще не вибрала нове місце для розташування столиці, додав він.

Посилаючись на досвід Бразилії, Малайзії та Казахстану, міністр зазначив, що перенесення столиці із Джакарти може зайняти близько 10 років. Джакарта є найбільшим містом Індонезії, там проживає понад 9,5 мільйона людей.

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про зміни до конституції щодо перейменування столиці. Петиція проти перейменування Астани набрала більше 44 тисяч підписів. (23.03.2019)

Через перевтому під час виборів та підрахунку голосів в Індонезії померли 272 співробітники виборчих комісій та ще понад 1,8 тисячі перебувають в лікарнях. У виборах взяло участь понад 150 мільйонів людей. (28.04.2019)

Досвід перенесення столиць мають багато країн. Бразилія перенесла свою столицю з Ріо-де-Жанейро до новозбудованого міста Бразиліа ще в 1960 році. Столиця ФРН, яка з 1949 по 1990 рік була розташована в Бонні, після об'єднання Німеччини повернулася до Берліна. У 1997 році Казахстан переніс столицю з Алма-Ати в Акмолу. Пізніше місто було перейменовано в Астану, а в березні 2019 року після відставки першого президента країни Нурсултана Назарбаєва назва міста була змінена на Нур-Султан.

У Малайзії офіційною столицею є місто Куала-Лумпур. Однак у 1995 році урядові відомства, зокрема резиденції прем'єр-міністра та уряду, були перенесені у місто Путраджая, що розташоване в 20 кілометрах від столиці. У 2005 році перенесла свою столицю і М'янма - з Янгона до Найп'їдо.

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