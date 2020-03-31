 Індекс свободи преси: Україна опинилася на 96 місці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2020

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Індекс свободи преси: Україна опинилася на 96 місці

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" оприлюднила щорічний індекс свободи преси. Україна піднялася на 6 позицій, якщо порівнювати з показниками попереднього рейтингу.

Україна посіла 96 місце в рейтингу свободи преси

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" (ROG) оприлюднила новий щорічний індекс свободи ЗМІ. В оприлюдненому в вівторок, 21 квітня, рейтингу Україна посіла 96 місце і таким чином покращила свої позиції в рейтингу (роком раніше Україна була на 102 місці). 

"Зростання України на шість позицій, найбільше в регіоні, обумовлене швидше падінням інших країн, ніж якимось реальним прогресом", - йдеться у прес-релізі "Репортерів без кордонів".

Правозахисники зазначають, що надії, які виникли після обрання Володимира Зеленського президентом України, потребують часу для реалізації. Водночас засоби масової інформаціїзалишаються так само поляризованими, як і українське суспільство, а безкарність породжує насилля проти журналістів, наголошують в організації.

Водночас Німеччина піднялася на дві позиції в рейтингу й займає нині 11 місце. Це пов'язують із тим, що в країні було менше праворадикальних протестів, під час яких часто нападають на журналістів.

Росія розташувалася на 149 місці. Найкраща ситуація зі свободою преси - в Норвегії, Фінляндії та Данії.

"Репортери без кордонів" закидають Китаю фатальні помилки і цензуру

Правозахисники також розкритикували китайську владу та її політику щодо ЗМІ. КНР закидають численні утиски свободи преси під час пандемії спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19, які призвели до фатальних наслідків. Серед 180 країн світу Китай перебуває  на четвертій позиції з кінця. Гірше, ніж у Китаї, справи зі свободою преси тільки в Еритреї, Туркменістані й Північній Кореї.

При цьому рейтинг не враховує інформаційну політику країн під час пандемії COVID-19, тому що пандемія спалахнула вже після того, як ROG провела опитування медійників, на основі якого складає рейтинг. Але вже нині в ROG констатують, що популістські, авторитарні й диктаторські режими світу використовують кризу як привід для посилених утисків вільної преси.

Індекс свободи преси містить інформацію про 180 країн світу.

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