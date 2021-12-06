Інвестиційний клімат в Україні

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Україна вже майже розрахувалася з міжнародними інвесторами за "зеленим" тарифом. Утім, такий нестабільний інвестиційний клімат посіяв сумніви серед іноземців щодо майбутніх інвестицій у розвиток української відновлювальної енергетики.
Україна виставляє на продаж 500 об'єктів малої приватизації і понад 20 великих підприємств. Так уряд планує позбутися збиткових активів, поповнити бюджет на 12 мільярдів гривень і знизити рівень корупції. Яке саме майно, коли, кому та на яких умовах продаватимуть?
ЄС розширює свій План інвестицій на країни-сусідів, серед яких і Україна. Пріоритет - кредитування малого і середнього бізнесу. Чи достатньо зробила українська влада, аби отримати нові інвестиції з ЄС?
Між іноземними інвесторами й українським урядом незабаром запрацює новий канал спілкування. Які завдання офісу зі сприяння інвестиціям? Інтерв’ю DW з уповноваженою уряду України з питань інвестицій.