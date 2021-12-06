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Інвестиційний клімат в Україні

Що заважає інвесторам вкладати в "зелену" енергетику України? (06.12.2021) 06.12.2021

Україна вже майже розрахувалася з міжнародними інвесторами за "зеленим" тарифом. Утім, такий нестабільний інвестиційний клімат посіяв сумніви серед іноземців щодо майбутніх інвестицій у розвиток української відновлювальної енергетики.

На двієчку: чому Україна скотилася у рейтингу інвестиційної привабливості

"На двієчку": чому Україна скотилася у рейтингу інвестиційної привабливості 16.12.2020

Європейська бізнес асоціація зафіксувала безпрецедентне від 2013 року зниження настроїв інвесторів в Україні, і справа тут не лише у пандемії коронавірусу. Чим пояснюється такий песимізм - у матеріалі DW.
Зелений компроміс українського уряду: половина інвесторів за бортом

"Зелений" компроміс українського уряду: половина інвесторів за бортом 24.07.2020

Енергетичне співтовариство закликає Київ продовжити переговори з інвесторами, які незадоволені законом про зниження "зелених" тарифів. Таких близько половини, заявив DW представник організації Дірк Бушле.

Велика приватизація: Україна шукає інвесторів для державного майна (13.02.2020) 13.02.2020

Україна виставляє на продаж 500 об'єктів малої приватизації і понад 20 великих підприємств. Так уряд планує позбутися збиткових активів, поповнити бюджет на 12 мільярдів гривень і знизити рівень корупції. Яке саме майно, коли, кому та на яких умовах продаватимуть?
Чи справді економіка України зростає швидше, ніж світова? - Фактчек DW (відео)

Чи справді економіка України зростає швидше, ніж світова? - Фактчек DW (відео) 31.01.2020

Економіка України зростає швидше, ніж світова. Цією заявою Олексій Гончарук проілюстрував інвестиційну привабливість України у Давосі. Чи справді темпи зростання української економіки вищі за світові?

Doing Business-2020: Україна піднялась на 64 місце, але відстає від РФ і Молдови

Doing Business-2020: Україна піднялась на 64 місце, але відстає від РФ і Молдови 24.10.2019

Україна покращила свої позиції у рейтингу Doing Business-2020 на сім позицій і посідає тепер 64 місце. Втім, цей результат залишається гіршим за показники Росії, Білорусі, Казахстану та Молдови.
В уряді України розкритикували виступ Кварталу 95 та хору імені Верьовки

В уряді України розкритикували виступ "Кварталу 95" та хору імені Верьовки 21.10.2019

Висміювання підпалення будинку ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої негативно вплине на інвестиційний клімат в Україні, заявив міністр розвитку економіки. Міністр культури вибачився перед Гонтаревою.
Фактор Приватбанку. Чого німецький бізнес очікує від Зеленського

Фактор "Приватбанку". Чого німецький бізнес очікує від Зеленського 14.06.2019

Німецькі бізнесмени визнають - за останні роки умови для ведення бізнесу в Україні стали кращими, але новий президент має зробити більше.
Інновації в Україні: є ідеї - підтримки немає (відео)

Інновації в Україні: є ідеї - підтримки немає (відео) 18.07.2018

За рік Україна піднялася на 7 сходинок у рейтингу інновацій, вперше обійшовши Росію. Однак це заслуга не держави - все тримається на ентузіазмі розробників стартапів. Що заважає розвитку інновацій в Україні?

Інвестиційна непривабливість. Як обшуки СБУ шкодять українському бізнесу

Інвестиційна непривабливість. Як обшуки СБУ шкодять українському бізнесу 28.04.2017

Обшук у компанії Dragon Capital змусив експертів знову звернути увагу на те, як Служба безпеки України тисне на український бізнес.
Оподаткування в сірій зоні: підтримка переселенців чи крах для місцевих бюджетів

Оподаткування в "сірій зоні": підтримка переселенців чи крах для місцевих бюджетів 24.01.2017

З нового року мешканці та підприємства у прифронтовому Донбасі звільнені від сплати місцевих податків. Як це вплине на бюджети населених пунктів "сірої зони", з’ясовувала DW.

План інвестицій ЄС: чи влаштовує європейців інвестиційний клімат в Україні? (29.09.2016) 29.09.2016

ЄС розширює свій План інвестицій на країни-сусідів, серед яких і Україна. Пріоритет - кредитування малого і середнього бізнесу. Чи достатньо зробила українська влада, аби отримати нові інвестиції з ЄС?

Координаторка офісу зі сприяння інвестиціям: Правила гри для інвесторів в Україні треба міняти

Координаторка офісу зі сприяння інвестиціям: Правила гри для інвесторів в Україні треба міняти 30.08.2016

Між іноземними інвесторами й українським урядом незабаром запрацює новий канал спілкування. Які завдання офісу зі сприяння інвестиціям? Інтерв’ю DW з уповноваженою уряду України з питань інвестицій.
Кому потрібні нові аеропорти після «Євро-2012»?

Кому потрібні нові аеропорти після «Євро-2012»? 28.05.2012

Похмурий інвестиційний клімат в Україні може звести нанівець економічний ефект від будівництва міжнародних терміналів, вважають експерти. Мовляв, Україні не світять ані наплив туристів, ані дешеві авіаперевізники.
Інвестиційний клімат в Україні подобається лише кіпріотам

Інвестиційний клімат в Україні подобається лише "кіпріотам" 23.08.2011

Українське статистичне відомство днями відзвітувало про зростання уп’ятеро прямих іноземних інвестицій за підсумками першого півріччя. Опитані DW економісти, аналізуючи статистику, не бачать приводів для оптимізму.
Посол Німеччини критично оцінив інвестиційний клімат в Україні

Посол Німеччини критично оцінив інвестиційний клімат в Україні 08.10.2010

В Україні поки що недостатньо умов для більш активного інвестування з боку Німеччини. Про це заявив посол ФРН в Україні Ганс-Юрґен Гаймзьот під час перебування в Донецьку разом з делегацією німецьких підприємців.
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