Інвестиційний клімат в Україні

Велика приватизація: Україна шукає інвесторів для державного майна (13.02.2020)

Україна виставляє на продаж 500 об'єктів малої приватизації і понад 20 великих підприємств. Так уряд планує позбутися збиткових активів, поповнити бюджет на 12 мільярдів гривень і знизити рівень корупції. Яке саме майно, коли, кому та на яких умовах продаватимуть?