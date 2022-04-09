Імран Хан - пакистанський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Імран Хан".

Імран Хан свого часу був пакистанською зіркою гри в крикет. Після завершення спортивної кар'єри Імран Хан пішов у політику. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.