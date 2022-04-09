Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Імран Хан

Імран Хан - пакистанський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Імран Хан".

Імран Хан свого часу був пакистанською зіркою гри в крикет. Після завершення спортивної кар'єри Імран Хан пішов у політику. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пакистанський прем'єр відправлений у відставку

Пакистанський прем'єр відправлений у відставку 09.04.2022

Парламент Пакистану висловив вотум недовіри прем'єр-міністру Імрану Хану. Глава уряду не визнає результати голосування.
Пакистан оголосив надзвичайний стан через нашестя сарани

Пакистан оголосив надзвичайний стан через нашестя сарани 01.02.2020

У Пакистані оголосили надзвичайний стан через нашестя сарани, яка знищує посіви.
Прем'єр-міністр Пакистану: Ісламабад готовий до референдуму в Кашмірі

Прем'єр-міністр Пакистану: Ісламабад готовий до референдуму в Кашмірі 16.01.2020

Глава уряду Пакистану Імран Хан бачить свою країну посередником у вирішенні регіональних проблем та підтримує ідею референдуму в Кашмірі. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Ісламісти в Пакистані вимагають відставки уряду

Ісламісти в Пакистані вимагають відставки уряду 01.11.2019

Тисячі прихильників опозиції протестують в Ісламабаді і погрожують уряду хаосом. На вулицях чергують поліцейські та військові. Їхнє завдання - не дати демонстрантам потрапити до урядового кварталу.
Колишній гравець у крикет Імран Хан став новим прем'єром Пакистану

Колишній гравець у крикет Імран Хан став новим прем'єром Пакистану 17.08.2018

Відомий у Пакистані спортсмен, а нині політик Імран Хан став новим прем'єр-міністром країни. Він очолюватиме уряд п'ять років.

Офіційно: партія екс-зірки крикету перемагає на виборах у Пакистані

Офіційно: партія екс-зірки крикету перемагає на виборах у Пакистані 27.07.2018

Утім, партії Імрана Хана не вистачить місць у парламенті для самостійного формування уряду.
Зірка крикету Імран Хан оголосив себе переможцем виборів у Пакистані

Зірка крикету Імран Хан оголосив себе переможцем виборів у Пакистані 26.07.2018

Колись легенда крикету, а нині політик і борець з корупцією Імран Хан оголосив про свою перемогу на парламентських виборах у Пакистані.