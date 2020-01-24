Імпічмент Трампа: захист починає представляти свою позицію в Сенаті США

Сторона захисту у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа в суботу, 25 січня, розпочне свої виступи у американському Сенаті. Інформаційне агентство dpa повідомляє, що найвірогідніше захисники використають цю можливість для звинувачень на адресу Джо Байдена, колишнього віцепрезидента США та можливого конкурента Трампа на майбутніх президентських виборах.

Свідченням на користь такого розвитку подій є заява одного з адвокатів Трампа Джея Секулова. "Менеджери (імпічменту. - Ред.) Палати (представників. - Ред.) вирішили не просто відчинити двері, а вибити ногою двері до питання (компанії. - Ред.) Burisma та Байдена", - заявив Секулов у п'ятницю, 25 січня.

Раніше представники команди Трампа неодноразово звинувачували Байдена у тиску на українську владу з метою захисту компанії Burisma, в якій працював син колишнього американського віцепрезидента Хантер Байден.

Розгляд справи про імпічмент у Сенаті

Нагадаємо, протягом трьох минулих днів свої аргументи перед американськими сенаторами представляли "менеджери імпічменту" від Палати представників Конгресу США. Команда на чолі із головою комітету з питань розвідки Палати представників Адамом Шиффом наводила докази на користь звинувачень на адресу Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Шифф закликав сенаторів не лише визнати провину президента, але й проголосувати за позбавлення його президентських повноважень.

Голова команди "менеджерів імпічменту" Адам Шифф

Розгляд справи у Сенаті США розпочався після того, як ці обвинувачення були підтримані Палатою представників Конгресу, де більшість належить Демократичній партії США. І якщо "менеджери імпічменту" виступали в якості прокурорів у цьому процесі, команда Трампа фактично виконує роль його адвокатів, в той час як сенаторам відводиться місце "присяжних" у розгляді справи.

Обвинувачення і захист мають по три дні, протягом яких їм відведено загалом 24 години на викладення своїх аргументів. Коли сторони представлять свою позицію, сенатори матимуть змогу поставити свої питання у письмовому вигляді. На це буде відведено ще 16 годин. І вже після цього Сенат США вирішуватиме, чи варто викликати додаткових свідків.

Низькі шанси на імпічмент Трампа

Аби затвердити імпічмент Дональда Трампа, за це мають проголосувати щонайменше дві третини зі 100 сенаторів. Однак більшість у верхній палаті Конгресу США мають представники Республіканської партії, яку представляє президент, тому шанси на успішне голосування оцінюються спостерігачами як вкрай низькі.

Трампа звинувачують у спробі натиснути на українського президента Володимира Зеленського, аби примусити його провести розслідування проти Байдена, а також у спробах завадити Конгресу у розслідуванні пов'язаних із цим закидів у зловживанні владою.