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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Імператор Японії".
Імператор Японії є головою імператорського дому Японії. Імператорським домом Японії називають японська монаршу династію, яка існує вже понад 2500 років. Нині імператор Японії вважається символом японської держави, він виконує лише номінальну функцію і не має управлінських повноважень. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.