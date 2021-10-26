Імператор Японії

Японський імператор Акіхіто виголосив прощальну промову перед відреченням

Перед своїм відреченням від престолу японський імператор Акіхіто виступив з останньою промовою. У промові він наголосив, що відчуває "глибоку втіху" через те, що під час його правління Японія ні з ким не воювала.