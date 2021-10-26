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Імператор Японії

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Імператор Японії".

Імператор Японії є головою імператорського дому Японії. Імператорським домом Японії називають японська монаршу династію, яка існує вже понад 2500 років. Нині імператор Японії вважається символом японської держави, він виконує лише номінальну функцію і не має управлінських повноважень. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сила кохання: як японська принцеса вийшла заміж за простолюдина (26.10.2021) 26.10.2021

Японська принцеса Мако розпочинає нове життя. Вже без свого титулу. 30-річна жінка вийшла заміж за свого однокурсника і переїжджає у США.

Імператора Японії урочисто представили іноземним гостям

Імператора Японії урочисто представили іноземним гостям 22.10.2019

У Японії відбулася урочиста церемонія інтронізації нового імператора - його представили іноземних гостям, серед яких були Володимир Зеленський та принц Чарльз.
Нарухіто зійшов на імператорський трон Японії

Нарухіто зійшов на імператорський трон Японії 01.05.2019

Наслідний принц Нарухіто зійшов на трон після зречення престолу його батька. В Японії почалась ера "Рейва".
Початок ери Рейва - Японія отримала нового імператора

Початок ери "Рейва" - Японія отримала нового імператора 30.04.2019

Імператор Японії Нарухіто офіційно набув повноважень опівночі 1 травня (за місцевим часом), розпочавши у країні нову еру "Рейва".
Імператор Японії Акіхіто зрікся престолу

Імператор Японії Акіхіто зрікся престолу 30.04.2019

У Японії вперше за 200 років імператор зрікся престолу. Завтра на трон зійде наслідний принц Нарухіто, а у країні почнеться нова ера "Рейва".
Японський імператор Акіхіто виголосив прощальну промову перед відреченням

Японський імператор Акіхіто виголосив прощальну промову перед відреченням 23.12.2018

Перед своїм відреченням від престолу японський імператор Акіхіто виступив з останньою промовою. У промові він наголосив, що відчуває "глибоку втіху" через те, що під час його правління Японія ні з ким не воювала.
День народження імператора Японії Акіхіто встановив рекорд

День народження імператора Японії Акіхіто встановив рекорд 23.12.2017

Імператор Акіхіто у своїй святковій промові віддав шану жертвам катаклізмів. Послухати монарха прийшло понад 45 тисяч підданих - рекордна кількість.

Імператор Японії Акіхіто зречеться престолу у квітні 2019 року

Імператор Японії Акіхіто зречеться престолу у квітні 2019 року 01.12.2017

Японський імператор Акіхіто зречеться престолу 30 квітня 2019 року. Імператорський престол має успадкувати його старший син Нарухіто.

Верхня палата парламенту Японії затвердила закон про зречення імператора

Верхня палата парламенту Японії затвердила закон про зречення імператора 09.06.2017

Імператор Японії Акіхіто хоче зректися престолу через свій поважний вік і проблеми зі здоров'ям. Очікується, що це станеться наприкінці наступного року.

Імператор Японії Акіхіто звернувся до нації через поганий стан здоров'я

Імператор Японії Акіхіто звернувся до нації через поганий стан здоров'я 08.08.2016

У своєму зверненні до нації Акіхіто не вжив слова "зречення", проте прем'єр країни Сіндзо Абе вже заявив про необхідність розробити юридичний механізм для зречення престолу.