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Іловайський котел

Бої за Іловайськ точилися з 10 серпня до 2 вересня 2014 року між українськими військовими й українськими добровольчими батальйонами, з одного боку, та проросійськими бойовиками за підтримки російської армії - з іншого.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Іловайський котел". Іловайський котел - бої за Іловайськ, які точилися з 10 серпня 2014 року до 2 вересня 2014 року між українськими військовими та українськими добровольчими батальйонами, з одного боку, та проросійськими бойовиками за підтримки російської армії - з іншого. Бойові дії за місто закінчились поразкою української сторони. Українські бійці опинилися в оточенні. Попри домовленість про коридор для відступу, вони були обстріляні з важкого озброєння. Як повідомляє українська сторона, 29 серпня 2014 року "за безпосередньою вказівкою та наказом командування генерального штабу Збройних сил РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових". За підрахунками військової прокуратури України, 366 українських бійців були вбиті, 429 - поранені, 300 - потрапили в полон. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Офіс генпрокурора України: До МКС передано докази щодо Іловайської трагедії

Офіс генпрокурора України: До МКС передано докази щодо Іловайської трагедії 21.08.2020

До офісу прокурора МКС для вирішення питання про відкриття кримінального провадження передано інформацію про обставини Іловайської трагедії, заявили в Офісі генпрокурора України.
Іловайський котел: що вимагають вже від нової влади через 5 років після трагедії (відео)

Іловайський котел: що вимагають вже від нової влади через 5 років після трагедії (відео) 30.08.2019

Вже 5 років родичі загиблих в іловайському котлі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій. Та через незавершене розслідування справа не може бути передана до суду. Що може змінитися з приходом нової влади?

5 років Іловайську: що не зробила стара влада, те зробить нова? (30.08.2019) 30.08.2019

Вже 5 років родичі загиблих в іловайському котлі чекають на справедливу оцінку тих трагічних подій. Та через незавершене розслідування справа не може бути передана до суду. Що може змінитися з приходом нової влади?

The Guardian: Британські дослідники зібрали докази втручання армії РФ на Донбасі

The Guardian: Британські дослідники зібрали докази втручання армії РФ на Донбасі 18.08.2019

Дослідницька група з Великобританії задокументувала докази російського військового втручання у боях за Іловайськ, повідомляє The Guardian. Їх мають намір використати в ЄСПЛ.
Роковини Іловайської трагедії: під посольством РФ у Києві відбулася акція

Роковини Іловайської трагедії: під посольством РФ у Києві відбулася акція 29.08.2018

У четверті роковини Іловайської трагедії акції пам'яті пройшли у Києві на Михайлівській площі та під російським посольством.
ООН: Під Іловайськом усі сторони конфлікту порушували права людини

ООН: Під Іловайськом усі сторони конфлікту порушували права людини 09.08.2018

В ООН закликають Україну ратифікувати Римський статут і внести зміни до Кримінального кодексу, які дадуть змогу здійснювати кримінальне переслідування міжнародних злочинів на національному рівні.
Іловайський котел: що обурює свідків трагедії три роки потому? (відео)

"Іловайський котел": що обурює свідків трагедії три роки потому? (відео) 26.08.2017

До третьої річниці трагедії під Іловайськом військова прокуратура презентувала результати розслідування. Однак у звіті фактично нічого не сказано про відповідальність керівників ЗСУ.

"Іловайський котел": хто винен у трагедії? (25.08.2017) 25.08.2017

До третьої річниці трагедії під Іловайськом військова прокуратура презентувала результати розслідування. Однак у звіті нічого не сказано про відповідальність керівників ЗСУ. Це обурює як свідків тих подій, так і експертів.

Хто винен у загибелі українських військових під Іловайськом

Хто винен у загибелі українських військових під Іловайськом 17.08.2017

Українські військові, які вижили під Іловайськом, родичі загиблих та правозахисники розкритикували висновки військової прокуратури України про причини трагедії. Лунають вимоги провести нове комплексне розслідування.
Рік після Іловайська: Мало хто вірив, що Росія на це піде

Рік після Іловайська: Мало хто вірив, що Росія на це піде 28.08.2015

Наприкінці серпня 2014 року під Іловайськом Київ зазнав своєї, мабуть, найбільшої поразки у війні на Донбасі. Українська влада звинувачує Росію у масштабному вторгненні. DW поговорила з очевидцями.

Чи існує загроза нового витка війни на Донбасі? - DW Новини (18.08.2015) 18.08.2015

ОБСЄ констатує невиконання мирних домовленостей. Розслідування Іловайської трагедії. Сергій Бубка може стати президентом IAAF.

Річниця Іловайського котла: чому винні в трагедії досі не покарані? 18.08.2015

Розслідування трагедії, що коштувала життя сотням українських солдатів, за рік не виявило винних
Військовий прокурор назвав кількість загиблих під Іловайськом

Військовий прокурор назвав кількість загиблих під Іловайськом 14.08.2015

За словами військового прокурора України Анатолія Матіоса, в серпні 2014 року в іловайському котлі загинули 366 українських військових і правоохоронців. Оцінки дій військового керівництва обіцяють надати пізніше.
Іловайський котел: у Запоріжжі поховали близько 60 безіменних бійців

"Іловайський котел": у Запоріжжі поховали близько 60 безіменних бійців 07.08.2015

У Запоріжжі поховали близько 60 невідомих українських бійців, які рік тому загинули під Іловайськом та поблизу Савур-Могили. Впродовж року тривав пошук родичів загиблих солдатів, проводилися експертизи ДНК.
СБУ оголосила про підозру начальнику російського Генштабу і ще 10 військовим

СБУ оголосила про підозру начальнику російського Генштабу і ще 10 військовим 05.08.2015

Очільника російського Генштабу Герасимова і ще 10 військових підозрюють у організації, підготовці та розпалюванні збройного конфлікту в Україні.
Слідча комісія ВР: В іловайському котлі загинули і були поранені близько тисячі військових

Слідча комісія ВР: В іловайському котлі загинули і були поранені близько тисячі військових 20.10.2014

Голова ТСК ВР Андрій Сенченко заявляє, що під Іловайськом загинули, були поранені і померли від поранень близько тисячі військових. На думку комісії, до трагедії призвели дії екс-міністра оборони і начальника генштабу.
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