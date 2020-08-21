Бої за Іловайськ точилися з 10 серпня до 2 вересня 2014 року між українськими військовими й українськими добровольчими батальйонами, з одного боку, та проросійськими бойовиками за підтримки російської армії - з іншого.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Іловайський котел". Іловайський котел - бої за Іловайськ, які точилися з 10 серпня 2014 року до 2 вересня 2014 року між українськими військовими та українськими добровольчими батальйонами, з одного боку, та проросійськими бойовиками за підтримки російської армії - з іншого. Бойові дії за місто закінчились поразкою української сторони. Українські бійці опинилися в оточенні. Попри домовленість про коридор для відступу, вони були обстріляні з важкого озброєння. Як повідомляє українська сторона, 29 серпня 2014 року "за безпосередньою вказівкою та наказом командування генерального штабу Збройних сил РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових". За підрахунками військової прокуратури України, 366 українських бійців були вбиті, 429 - поранені, 300 - потрапили в полон. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.