Ізраїль і ОАЕ встановили прямий телефонний зв'язок

Об'єднані Арабські Емірати та Ізраїль в неділю, 16 серпня, відкрили прямий телефонний зв'язок між двома країнами. Цей крок став одним з перших після історичної угоди про встановлення дипломатичних відносин, передає агенція новин dpa.

Як повідомив на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі, він провів розмову зі своїм колегою з ОАЕ, шейхом Абдуллою бін Заїдом, і мністри "вирішили встановити пряму лінію між нами ще до підписання угоди про нормалізацію відносин". Повідомляється, що після встановлення зв'язку міністри двох країн "обмінялися привітаннями після історичної мирної угоди, підписаної двома країнами".

Також стало відомо, що на тлі покращення стосунків компанія, що базується в ОАЕ, підписала угоду про співпрацю з ізраїльською фірмою, заявивши, що це перша подібна угода з моменту дипломатичного прориву 13 серпня. Тепер еміратська компанія APEX National Investment та ізраїльська TeraGroup спільно проводитимуть наукові дослідження щодо коронавірусу, повідомило в неділю еміратське державне інформаційне агентство WAM.

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Нагадаємо, Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати домовилися про встановлення дипломатичних відносин в четвер, 13 серпня. ОАЕ стали третьою арабською країною та першою країною Перської затоки, яка встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав цей день "історичним" для Ізраїлю. Повідомлялося, що в наступні тижні делегації Ізраїлю та ОАЕ мають зустрітися та укласти низку двосторонніх угод, зокрема щодо енергетики, туризму, інвестицій, безпеки, технологій та прямого авіасполучення між країнами.

Угода розділила країни світу на два табори

Угода про встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) розділила країни світу на два табори. Якщо на Заході угоду привітали, то в Ірані та Туреччині різко засудили її. В Тегерані навіть заявили, що Іран перегляне ставлення до ОАЕ після підписання угоди з Ізраїлем.

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У свою чергу в Ізраїлі вже заявили, що наступними країнами Перської затоки, які підуть услід за Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) та нормалізують відносини з Ізраїлем, стануть Бахрейн і Оман.