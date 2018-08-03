Ізраїль перехопив на шляху до Сектора Гази судно під шведським прапором

Військово-морські сили Ізраїлю в суботу, 4 серпня, перехопили судно, яке намагалося прорвати морську блокаду Сектора Гази, інформує агенція dpa з посиланням на військове відомство Ізраїлю. На борту судна, котре пливло під прапором Швеції, перебували 12 активістів і вантаж медикаментів. Ізраїльські військові відбуксували судно до порту міста Ашдод.

29 липня ізраїльські ВМС вже перехопили одне з суден коаліції "Флотилія свободи", котра об'єднує пропалестинські і ісламські благодійні організації світу. На борту судна перебували активісти з 14 країн, котрі так само намагалися доправити гуманітарний вантаж до Сектора Гази.

"Флотилія свободи" у своєму Twitter заявляє, що спрямовує судна до Сектора Гази в рамках "міжнародної кампанії з припинення незаконної ізраїльської блокади палестинців у Секторі Гази". Загалом у середині травня чотири судна "Флотилії свободи" вирушили зі скандинавських портів до Гази з зупинками в 28-ми портах, інформує агенція AFP. Два судна наразі ще перебувають в порту Палермо.

Це вже не перший конфлікт між "Флотилією свободи" та ізраїльською стороною. Нагадаємо, що

Ізраїль за підтримки Єгипту встановив морську блокаду цієї палестинської території понад десять років тому. У 2010 році пропалестинські активісти з 37 країн спробували потрапити на судні Mavi Maramara до Сектора Гази, прорвавши блокаду. Тоді "Флотилія свободи" так само мала на меті доставити гуманітарну допомогу палестинцям. Ізраїльські військові штурмували судно. Внаслідок зіткнень на борту загинули дев'ять турецьких активістів. Інцидент спричинив різке погіршення дипломатичних відносин між Ізраїлем і Туреччиною.

Теперішні інциденти за участі суден "Флотилії" сталися на тлі зростання напруженості між палестницями та Ізраїлем за останні чотири місяці через регулярні масові протести на кордоні з Сектором Гази. Палестинці вимагають припинити блокаду регіону та дозволити усім охочим повернутися на територію Ізраїлю. За даними офіційних органів у Секторі Гази, внаслідок протистоянь з ізраїльськими силами безпеки загинули понад 150 учасників протестів. З боку Ізраїлю загинув один солдат.