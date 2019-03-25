Ізраїль обстріляв Сектор Гази у відповідь на атаку дрона

Військово-повітряні сили Ізраїлю у суботу, 7 вересня, нанесли удари по декількох цілях радикального руху ХАМАС у відповідь на атаку безпілотника із Cектору Гази, яка сталася того ж дня.

"Збройний безпілотник, запущений із Гази, скинув вибухівку на транспортний засіб ізраїльської армії. У відповідь ми завдали удару по цілях ХАМАС, зокрема по наступальній військово-морській техніці та двом військовим з'єднанням в Газі", - йдеться у повідомленні пресслужби cил оборони Ізраїлю.

У відомстві не повідомили, чи були жертви чи поранені внаслідок їхньої атаки. Як зауважує агенція dpa, це була перша атака ХАМАС на ізраїльські об'єкти з використанням дрона.

У свою чергу, у радикальному русі заявили, що здійснили атаку на Ізраїль у відповідь на вбивство двох підлітків віком 14 та 17 років. Вони були застрелені та ще понад 70 поранені внаслідок сутичок під час нещодавнього протесту на кордоні між Палестиною та Ізраїлем.