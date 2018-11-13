Ізраїль відповів ударом на ракетний обстріл з Сектора Гази

Дві ракети були випущені з боку Сектора Гази в напрямку Тель-Авіва у четвер, 14 березня. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю, зазначивши, що це була перша атака на Тель-Авів з 2014 року. Внаслідок пуску ракет ніхто не постраждав, руйнувань немає. За даними ізраїльської влади, одна ракета впала у пустелі, інша - в море.

Кількома годинами пізніше представники військових повідомили в Twitter, що Ізраїль завдає ударів у відповідь. "Тільки що ми почали наносити удари по терористах в Секторі Гази. Подробиці будуть пізніше", - зазначено в повідомленні.

На відео, знятому агентством Reuters, очевидці розповідають, що вони чули звук ракети, яка пролітала, та виття сирен, однак поки не пролунав вибух, не вірили, що ракета летить у бік Тель-Авіва.

За словами прес-секретаря Армії оборони Ізраїлю, Ронена Манеліса, подія стала для них "сюрпризом". "Ми не знаємо, хто це був. Однак ХАМАС є головною силою в Секторі Гази і несе відповідальність за те, що там відбувається", - наголосив він.