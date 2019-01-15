Ізраїльський музей поверне скандального "МакІсуса" до Фінляндії

Музей сучасного мистецтва у портовому місті Хайфі, що на півночі Ізраїлю, відмовляється від демонстрації скандальної роботи "МакІсус" і "прибере її якнайшвидше". Про це у четвер, 17 січня, повідомила міська голова Хайфи Ейнат Каліш-Ротем. Автор твору - фінський митець Яні Лейнонен - намагався через своє мистецтво привернути увагу публіки до питань релігії та сучасної споживацької культури. Окрім хреста із розіп'ятим на ньому клоуном із Макдондальдса Рональдом Макдондальдом, в експозиції також були представлені Ісус та Діва Марія у вигляді ляльок Барбі й Кена.

Керівництво музею пропонувало завісити вхід до зали шторою

Виставка користувалась чималою популярністю, утім до смаку прийшлася не всім. Представники християнської громади Хайфи, яка є однією з найбільших в Ізраїлі, упродовж останніх тижнів влаштовували масові протести перед входом до музею, вимагаючи прибрати скандальну експозицію фінського митця. Минулої п'ятниці поліції навіть довелося застосувати силу, коли з боку демонстрантів полетіли пляшки із запалювальною сумішшю. Троє правоохоронців дістали поранення. "Я протестую проти цієї ганебної скульптури. Мене як християнина глибоко ображає таке зображення наших символів", - пояснив один із протестувальників.

Мерія міста та керівництво музею спочатку пропонували демонстрантам компромісне рішення - завісити вхід до зали, де виставлене скандальне розп'яття, шторою. Однак протестувальники на цей компроміс не пристали і звернулись із петицією до мерії та окружного суду з вимогою повністю прибрати експозицію з "МакІсусом".

Вхід до музею охороняє поліція

Критика культу споживання

Керівництво музею до останнього відмовлялося піддаватися тискові, твердячи, що усунення експозиції стало б порушенням свободи думки. Директор музею Ніссім Таль сказав, що шокований міжнародним скандалом довкола виставки, основна мета якої - критика культу споживання й капіталізму. "Якщо ми будемо так прибирати мистецтво, то наступного дня політики вимагатимуть усунення й інших творів. Зрештою, у музеї залишаться самі лише кольорові картинки із квіточками", - критикує Таль.

Самого митця Яні Лейнонена протести теж здивували. Однак проти вилучення експозиції з музею в Хайфі він не заперечує, але з інших, політичних причин: у конфлікті на Близькому Сході він підтримує палестинську сторону. Експозиція тепер має повернутися до одного з фінських музеїв. Радник міських церковних лідерів Ваді абу Нассар назвав це рішення "перемогою мешканців міста".

Масові протести на релігійному ґрунті відбуваються в Хайфі уже не вперше, хоча зазвичай місто слугує взірцем мирного співіснування представників різних релігійних та етнічних громад. У 1995 році схожий скандал розгорівся через плани компанії кабельного телебачення продемонструвати в ефірі фільм "Остання спокуса Христа". Тоді обурені хайфські християни після масових протестів просто перерізали кабелі у кількох районах, а місто на кілька днів залишилося без кабельного телебачення.