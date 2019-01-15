 Ізраїльський музей поверне скандального ″МакІсуса″ до Фінляндії | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 18.01.2019

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Культура й стиль життя

Ізраїльський музей поверне скандального "МакІсуса" до Фінляндії

Музей сучасного мистецтва в Хайфі прибере скандальну експозицію зі скульптурою розп'ятого на хресті клоуна Рональда Макдондальда авторства фінського митця. Виставка спровокувала масові протести.

МакІсус у Музеї сучасного мистецтва в Хайфі

"МакІсус" у Музеї сучасного мистецтва в Хайфі

Музей сучасного мистецтва у портовому місті Хайфі, що на півночі Ізраїлю, відмовляється від демонстрації скандальної роботи "МакІсус" і "прибере її якнайшвидше". Про це у четвер, 17 січня, повідомила міська голова Хайфи Ейнат Каліш-Ротем. Автор твору - фінський митець Яні Лейнонен - намагався через своє мистецтво привернути увагу публіки до питань релігії та сучасної споживацької культури. Окрім хреста із розіп'ятим на ньому клоуном із Макдондальдса Рональдом Макдондальдом, в експозиції також були представлені Ісус та Діва Марія у вигляді ляльок Барбі й Кена.

Керівництво музею пропонувало завісити вхід до зали шторою

Керівництво музею пропонувало завісити вхід до зали шторою

Виставка користувалась чималою популярністю, утім до смаку прийшлася не всім. Представники християнської громади Хайфи, яка є однією з найбільших в Ізраїлі, упродовж останніх тижнів влаштовували масові протести перед входом до музею, вимагаючи прибрати скандальну експозицію фінського митця. Минулої п'ятниці поліції навіть довелося застосувати силу, коли з боку демонстрантів полетіли пляшки із запалювальною сумішшю. Троє правоохоронців дістали поранення. "Я протестую проти цієї ганебної скульптури. Мене як християнина глибоко ображає таке зображення наших символів", - пояснив один із протестувальників.

Мерія міста та керівництво музею спочатку пропонували демонстрантам компромісне рішення - завісити вхід до зали, де виставлене скандальне розп'яття, шторою. Однак протестувальники на цей компроміс не пристали і звернулись із петицією до мерії та окружного суду з вимогою повністю прибрати експозицію з "МакІсусом".

Вхід до музею охороняє поліція

Вхід до музею охороняє поліція

Критика культу споживання

Керівництво музею до останнього відмовлялося піддаватися тискові, твердячи, що усунення експозиції стало б порушенням свободи думки. Директор музею Ніссім Таль сказав, що шокований міжнародним скандалом довкола виставки, основна мета якої - критика культу споживання й капіталізму. "Якщо ми будемо так прибирати мистецтво, то наступного дня політики вимагатимуть усунення й інших творів. Зрештою, у музеї залишаться самі лише кольорові картинки із квіточками", - критикує Таль.

Самого митця Яні Лейнонена протести теж здивували. Однак проти вилучення експозиції з музею в Хайфі він не заперечує, але з інших, політичних причин: у конфлікті на Близькому Сході він підтримує палестинську сторону. Експозиція тепер має повернутися до одного з фінських музеїв. Радник міських церковних лідерів Ваді абу Нассар назвав це рішення "перемогою мешканців міста".

Масові протести на релігійному ґрунті відбуваються в Хайфі уже не вперше, хоча зазвичай місто слугує взірцем мирного співіснування представників різних релігійних та етнічних громад. У 1995 році схожий скандал розгорівся через плани компанії кабельного телебачення продемонструвати в ефірі фільм "Остання спокуса Христа". Тоді обурені хайфські християни після масових протестів просто перерізали кабелі у кількох районах, а місто на кілька днів залишилося без кабельного телебачення.

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