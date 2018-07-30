ІД взяла відповідальність за напад на іноземців у Таджикистані

Терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІД) взяло на себе відповідальність за наїзд на групу іноземних туристів у Таджикистані, в результаті якого загинуло четверо осіб. В опублікованій у понеділок, 30 липня, заяві, угрупування зазначило, що "загін солдатів Халіфату" скоїв напад на "громадян країн коаліції хрестоносців", повідомила агенція AFP. Додаткових деталей чи мотивів нападу ІД не надала.

Натомість у МВС країни звинуватили в організації нападу заборонену "Партію ісламського відродження Таджикистану". Посилаючись на слова одного із затриманих за підозрою у скоєнні нападу, у відомстві повідомили, що ватажок нападників пройшов підготовку в Ірані, а після нападу злочинці нібито планували втекти до Афганістану.

За даними поліції, затриманий Хусейн Абдусамадов був лідером злочинного угрупування, яке підготувало напад, та "активним членом" ісламської партії.

Напад на туристів, що пересувались велосипедами, був скоєний 29 липня в Дангарінскому району Хатлонської області Таджикистану. Внаслідок цього нападу загинули двоє громадян США, а також по одному - Швейцарії та Нідерландів. Один з туристів отримав ножові поранення.

У МВС республіки повідомили, що правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у скоєнні нападу, ще двоє людей були вбиті через опір під час затримання.