 ІД взяла відповідальність за напад на іноземців у Таджикистані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ІД взяла відповідальність за напад на іноземців у Таджикистані

Внаслідок нападу на групу іноземних туристів у Таджикистані загинуло четверо осіб. "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад.

Відповідальність за напад на туристів в Таджикистані взяла на себе ІД

Відповідальність за напад на туристів в Таджикистані взяла на себе ІД

Терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІД) взяло на себе відповідальність за наїзд на групу іноземних туристів у Таджикистані, в результаті якого загинуло четверо осіб. В опублікованій у понеділок, 30 липня, заяві, угрупування зазначило, що "загін солдатів Халіфату" скоїв напад на "громадян країн коаліції хрестоносців", повідомила агенція AFP. Додаткових деталей чи мотивів нападу ІД не надала.

DW.COM

Суд застосував тимчасовий арешт до підозрюваного терміном на 40 діб. Цей термін потрібний для надходження запиту про його видачу від компетентних органів Таджикистану. (22.08.2016)

Четверо іноземців стали жертвами нападу у Таджикистані. Влада країни не виключає можливість теракту. (30.07.2018)

Натомість у МВС країни звинуватили в організації нападу заборонену "Партію ісламського відродження Таджикистану". Посилаючись на слова одного із затриманих за підозрою у скоєнні нападу, у відомстві повідомили, що ватажок нападників пройшов підготовку в Ірані, а після нападу злочинці нібито планували втекти до Афганістану.

За даними поліції, затриманий Хусейн Абдусамадов був лідером злочинного угрупування, яке підготувало напад, та "активним членом" ісламської партії.

Напад на туристів, що пересувались велосипедами, був скоєний 29 липня в Дангарінскому району Хатлонської області Таджикистану. Внаслідок цього нападу загинули двоє громадян США, а також по одному - Швейцарії та Нідерландів. Один з туристів отримав ножові поранення.

У МВС республіки повідомили, що правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у скоєнні нападу, ще двоє людей були вбиті через опір під час затримання.

Дивитись відео 02:13
Now live
02:13 хв

Чому терористи ІД легко вербують мешканців Таджикистану (31.03.2016)

Аудіо й відео до теми

Чому терористи ІД легко вербують мешканців Таджикистану (31.03.2016)  

Також за темою

Syria Massenbeerdigung für Opfer von Selbstmordanschlag in al-Sweida

Бойовики ІД викрали 36 жінок та дітей в південній Сирії 30.07.2018

Під час масштабного нападу в сирійській провінції Сувейда, через який загинули сотні людей, бойовики "Ісламської держави" викрали 36 жінок і дітей.

Afghanistan Kabul Vizepräsident Abdul Raschid Dostum

У Кабулі смертник скоїв напад під час повернення в Афганістан віце-президента 22.07.2018

14 людей загинули і понад 50 зазнали поранень внаслідок вибуху, який влаштував смертник біля аеропорту в Кабулі. Напад здійснила ІД під час повернення віце-президента Дустума в Афганістан.

Pakistan Selbsmordanschläge

Найкривавіший теракт у Пакистані за останні роки забрав життя щонайменше 128 людей 13.07.2018

Кількість загиблих внаслідок теракту в Пакистані продовжує зростати. Смертник підірвав себе у натовпі на передвиборному мітингу, на якому були присутні до тисячі людей.

Докладно

Moskau Jahrestag Annexion der Krim (DW/J. Semenova)

Cанкції ЄC щодо Росії

Які саме санкції ЄС запровадив щодо Росії через анексію Криму й підтримку сепаратистів на сході України - повний список. 

Аналітики прогнозують зростання вартості золота

Золото дешевшає: чи варто панікувати? (відео)

Ціна на золото падає. Але попри нестабільність у світі нвестори не поспішають його скуповувати. Чому? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  