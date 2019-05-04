 Ідліб знову зазнав бомбардувань з боку урядових сирійських військ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2019

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Новини

Ідліб знову зазнав бомбардувань з боку урядових сирійських військ

Шостий день поспіль тривають масивні бомбардування провінції Ідліб, підконтрольної сирійській опозиції та ісламістам. Під удар потрапили десятки об'єктів, повідомляють спостерігачі.

Війна у Сирії. Провінція Ідліб

Наслідки обстрілів у провінції Ідліб

Сирійські урядові війська та їхні російські союзники продовжують атаки з повітря на об'єкти ворожої до Башара Асада сирійської опозиції у провінції Ідліб. У неділю, 5 травня, обстрілів з повітря зазнали десятки об'єктів у цьому північносирійському регіоні, повідомили в розташованому в Лондоні Сирійському центрі спостереження за дотриманням прав людини.

В авіанальотах взяли участь десятки бойовик літаків та гелікоптерів, зазначається в повідомленні спостерігачів. Крім ударів з повітря, вівся також артилерійський вогонь. Сам центр посилається на дані власної мережі інформації, тож незалежних підтверджень цих повідомлень немає.

Водночас сирійська державна інформагенція SANA, посилаючись на сирійських військових, поінформувала про відправку в напрямку Ідлібу підсилення як бойовою технікою, так і живою силою, передає dpa.

DW.COM

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Згідно з даними офіційного Дамаска, ці атаки - відповідь на підготовку "терористичних організацій" до посилення "ворожих операцій" проти сирійських урядових сил.

Десятки загиблих та тисячі біженців

30 квітня урядові сирійські війська разом з російською авіацією, яка їх підтримує, розпочали завдавати бомбардувати провінцію Ідліб. За даними Сирійського центру спостереження за дотриманням прав людини, внаслідок цих атак загинуло вже не менше 70 осіб. Нинішні ракетно-бомбові удари стали найінтенсивнішими за кілька останніх місяців.

Крім того, посилення протистояння змусило тисячі мешканців провінцій Ідліб та Хама залишити свої домівки, повідомляє Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). За наявними оцінками, в провінціях Ідліб та Хама проживають близько 3,5 мільйона осіб, з них не менше 350 тисяч перебувають у таборах для біженців, передає агенція новин KNA.

Провінції Ідліб та Хама контролюються переважно загонами ісламістського угруповання "Тахрір аш-Шам", близького до терористичної організації "Аль-Каїда". Крім того, частина цієї провінції перебуває під контролем угруповань сирійської опозиції, яких підтримує Туреччина.

У Дамаску та Москві постійно наголошують, що операції мають на меті знищення ісламістів. Натомість сирійська опозиція звинувачує Росію в порушення досягнутих торік угод з Туреччиною щодо створення буферної зони в провінції Ідліб.

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