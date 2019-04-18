Ідентифіковано раннього предка тиранозавра, і велетнем він зовсім не був

Предком колосального тиранозавра, виявляється, був мініатюрний динозавр не більший за дитину людини. Його зріст не перевищував 90 сантиметрів, довжина черепу становила лише від 25 до 32 сантиметрів, а важив він від 20 до 40 кілограмів. Натомість тиранозавр міг важити понад дев'ять тонн, а довжина його скелета сягала 12 метрів. Попри свої невеликі розміри, Suskityrannus hazelae, як науковці охрестили предка тиранозавра, уже мав специфічні задні лапи та сильну щелепу. Про своє відкриття група науковців навколо американського палеонтолога з Політехнічного інституту й університету штату Вірджинія у США Стерлінга Несбітта повідомила днями в журналі Nature Ecology & Evolution.

Дослідники підрахували, що Suskityrannus hazelae існував близько 92 мільйонів років тому - за 20 мільйонів років до тиранозавра. За словами Несбітта, рештки неповного скелету Suskityrannus hazelae він знайшов ще понад 20 років тому. На той час Несбітт був 16-річним школярем і брав участь у розкопках у басейні річки Зуні, що в американському штаті Нью-Мексико. Загалом було знайдено рештки двох скелетів. Але відтоді науковці сумнівалися, до якої саме родини динозаврів слід віднести знахідку, і лише зараз їм вдалося класифікувати її як новий вид.

Невеликий Suskityrannus hazelae еволюціонував у колосального тиранозавра

Чіткого уявлення про предків гігантських тиранозаврів бракує досі. І все ж таки рештки меншого представника родини тиранозаврових можуть стати кращим на сьогодні свідченням того, як мініатюрний вид динозаврів розвинувся у величезних супер-хижаків, зауважив Несбітт. У звіті палеонтологів зазначається, що Suskityrannus hazelae є проміжною еволюційною ланкою між ранніми, найменшими представниками родини тиранозаврових та відомими на весь світ гігантськими представниками пізнього виду, які дожили до кінця крейдового періоду.