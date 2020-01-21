Ігор Павловський - український військовий. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Павловський".

Ігор Павловський є колишній заступник міністра оборони України. В українських ЗМІ його ім'я сплило 2017 року в зв'язку з розслідуванням НАБУ та САП антикорупційної схеми в міністерстві оборони України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.