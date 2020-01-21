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Ігор Павловський

Ігор Павловський - український військовий. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Павловський".

Ігор Павловський є колишній заступник міністра оборони України. В українських ЗМІ його ім'я сплило 2017 року в зв'язку з розслідуванням НАБУ та САП антикорупційної схеми в міністерстві оборони України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Підозрюваного у справі Гандзюк Ігоря Павловського заарештували

Підозрюваного у справі Гандзюк Ігоря Павловського заарештували 21.01.2020

Ігоря Павловського, якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк, Печерський райсуд Києва заарештував до 4 березня. Захист пообіцяв подати апеляцію на це рішення.
Правоохоронці затримали підозрюваного у причетності до вбивства Гандзюк

Правоохоронці затримали підозрюваного у причетності до вбивства Гандзюк 20.01.2020

Правоохоронці провели спецоперацію у Херсонській області, під час якої повідомили про підозру дев'ятьом особам, зокрема Ігорю Павловському, який може бути причетний до вбивства Гандзюк.

Вбивство Гандзюк: Суд відпустив підозрюваного під домашній арешт

Вбивство Гандзюк: Суд відпустив підозрюваного під домашній арешт 02.05.2019

Судді змінили запобіжний захід підозрюваному в вбивстві Катерини Гандзюк Ігорю Павловському на домашній арешт з обов'язком носити електронний браслет, повідомив адвокат Масі Найєм.
У справі Гандзюк заарештували екс-помічника народного депутата

У справі Гандзюк заарештували екс-помічника народного депутата 12.11.2018

У Херсоні взяли під варту екс-помічника народного депутата Миколи Паламарчука Ігоря Павловського, якого підозрюють у причетності до вбивства активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.
Корупційні скандали за Порошенка: справи є, вердиктів немає (відео)

Корупційні скандали за Порошенка: справи є, вердиктів немає (відео) 17.10.2017

НАБУ не раз розвінчувала корупційні справи, які переростали в політичні скандали. Але у більшості випадків судового вироку досі немає. Найгучніші справи, що зависли в повітрі, в добірці DW

Найгучніші корупційні скандали за час президентства Петра Порошенка (17.10.2017) 17.10.2017

За два роки роботи НАБУ українці спостерігали чимало корупційних скандалів. Але у більшості випадків судового вироку так і не побачили. Найгучніші справи, що зависли в повітрі, в добірці DW.

Експерти: Україна залишається незахищеною від диверсій

Експерти: Україна залишається незахищеною від диверсій 30.04.2017

Українські АЕС та інші цивільні об'єкти й досі не захищені від можливих диверсій. Повторення Балаклії не виключене, застерігають експерти перед "Євробаченням-2017" у Києві.
Українська оборонка в пошуках партнерів із країн НАТО на заміну Росії

Українська оборонка в пошуках партнерів із країн НАТО на заміну Росії 28.04.2017

Оборонна промисловість України частково знайшла нових постачальників компонентів замість російських. Але у створенні спільних виробництв з країнами-членами НАТО виникають проблеми.