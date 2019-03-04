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Іван Франко - український письменник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Іван Франко".
Іван Франко (1856-1916) - український письменник, поет, журналіст, літературний критик та перекладач. Іван Франко був також громадським та політичним діячем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Києві презентували виставу "Чому не вижив Михайло Гурман?" сучасне прочитання п’єси Івана Франка "Украдене щастя". Це спільна постановка Магдебурзького театру та театру "Золоті ворота". Про тримовність, нецензурну лексику та відверті сцени – репортаж DW.