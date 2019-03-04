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Іван Франко

Іван Франко - український письменник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Іван Франко".

Іван Франко (1856-1916) - український письменник, поет, журналіст, літературний критик та перекладач. Іван Франко був також громадським та політичним діячем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Франкó - не Фрáнко, або Мадридські пристрасті довкола пам'ятника Каменяреві

Франкó - не Фрáнко, або Мадридські пристрасті довкола пам'ятника Каменяреві 04.03.2019

Найближчими роками в Іспанії можуть з'явитися пам'ятники видатним українцям, серед яких і Іван Франко. Деякі представники діаспори незадоволені зволіканнями, але іспанська сторона радить запастися терпінням.

Гра на стереотипах: німецько-український театр за мотивами Франка (03.04.2017) 03.05.2017

У Києві презентували виставу "Чому не вижив Михайло Гурман?" сучасне прочитання п’єси Івана Франка "Украдене щастя". Це спільна постановка Магдебурзького театру та театру "Золоті ворота". Про тримовність, нецензурну лексику та відверті сцени – репортаж DW.
Меморіальна дошка Іванові Франку залишиться у Віденському університеті

Меморіальна дошка Іванові Франку залишиться у Віденському університеті 06.11.2013

Ректорат Віденського університету вирішив залишити меморіальну дошку українському письменникові. Раніше громадські активісти вимагали демонтувати її, закидаючи Франку антисемітизм.
Меморіальні знаки Іванові Франку у Відні: науковці проти демонтажу

Меморіальні знаки Іванові Франку у Відні: науковці проти демонтажу 31.10.2013

У Відні триває дискусія довкола пам’ятних знаків, присвячених Іванові Франку, зокрема меморіальної дошки на будівлі Віденського університету. Науковці називають закиди на адресу письменника помилковими.