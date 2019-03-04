Іван Франко - український письменник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Іван Франко".

Іван Франко (1856-1916) - український письменник, поет, журналіст, літературний критик та перекладач. Іван Франко був також громадським та політичним діячем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.