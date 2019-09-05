ЄС і США вимагають негайно розслідувати підпал будинку Гонтаревої

Європейський Союз і Сполучені Штати Америки закликали правоохоронні органи України негайно розслідувати підпал будинку екс-глави Національного банку України (НБУ) Валерії Гонтаревої.

"Нещодавні очевидні серії нападів на колишню главу НБУ та її майно неприпустимі, як заявив сьогодні вранці президент України. Ми очікуємо, що правоохоронні органи невідкладно проведуть розслідування і притягнуть до відповідальності винних", - ідеться в заяві делегації ЄС в Україні, оприлюдненій на Twitter у вівторок, 17 вересня.

"Ми долучаємось до президента Зеленського та інших українських посадовців, закликаючи до термінового та ретельного розслідування підпалу будинку колишньої глави НБУ Гонтаревої. Ми солідарні з українським народом і сподіваємося, що відповідальні органи притягнуть до відповідальності не лише винних у нападі на Гонтареву та погрозах їй, але й тих, хто замовив такі напади", - вказано в заяві, опублікованій на сторінках посольства США в Україні на Facebook і Twitter.

Зеленський чекає швидкого розкриття "провокації"

Тим часом президент України Володимир Зеленський чекає від правоохоронних органів "якнайшвидшого розкриття цієї провокації", йдеться в заяві на Facebook-сторінці Офісу президента. "Пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ - брутальний злочин, швидке розкриття якого має стати пріоритетом в роботі правоохоронних органів. В Україні всі мають почуватися захищеними незалежно від колишніх або нинішніх посад та політичних поглядів", - зазначено в повідомленні.

Зеленський також доручив главі Служби безпеки України Івану Баканову долучитися до розслідування факту підпалу будинку Гонтаревої, повідомив прес-центр спецслужби.

В НБУ заявили про терор

У свою чергу, правління Національного банку України заявило про терор проти українських реформаторів. "Ми заявляємо про неприпустимість цілеспрямованих, системних атак на ексголову центробанку Валерію Гонтареву і в її особі - на усіх реформаторів, які працювали і працюють на благо України. Це вже не низка інцидентів, це - ТЕРОР", - вказано у Twitter Нацбанку.

На думку членів правління НБУ, мета такого терору - залякати реформаторів і паралізувати їхню діяльність. У заяві вказано, що такі атаки - загроза для демократії, реформ, прав і свобод усіх громадян.

Що відомо про підпал будинку Гонтаревої

Нагадаємо, що вранці 17 вересня екс-глава НБУ повідомила, що невідомі особи вночі підпалили її будинок у селі Гореничі Київської області. За даними Гонтаревої, зловмисники жбурнули пляшку з запальною сумішшю через паркан. Слідчі знайшли на місці пожежі запальну ракету, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков раніше повідомив на своїй сторінці у Twitter, що поліція розслідує цю справу і докладе всіх зусиль для пошуку злочинця. Відділ комунікації поліції Київської області повідомив, що правоохоронці з'ясовують обставини загоряння і намагаються ідентифікувати зловмисника. Відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про умисне знищення або пошкодження майна.

Це не перший напад на майно родини екс-глави Нацбанку. У ніч на 5 вересня невідомі облили бензином і спалили автомобіль невістки Гонтаревої в центрі Києва. 12 вересня правоохоронці провели обшуки за місцем прописки Гонтаревої у квартирі її родини в Києві. Гонтарева, яка перебуває в лікарні в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці події пов'язаними. Раніше вона заявляла, що її вороги перейшли від вербальних погроз до реальних дій.