ЄС узгодив санкції проти російських розвідників через "Новачок"

Посли держав Європейського Союзу в середу, 16 січня, погодили санкції проти чотирьох офіцерів російської військової розвідки (ГРУ), підозрюваних в причетності до хімічних атак на території Великобританії. Очікується, що штрафні санкції будуть офіційно схвалені міністрами закордонних справ країн ЄС на зустрічі в Брюсселі 21 січня, інформує агенція Reuters.

Штрафні заходи торкнуться, зокрема, офіцерів ГРУ РФ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, яких британська влада вважає безпосередньо причетними до отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у місті Солсбері в березні 2018 року. За інформацією Bellingcat та The Insider, Чепіга і Мішкін прибули до Великобританії під іменами Олександр Петров і Руслан Боширов.

До згаданих Чепіги та Мішкіна, а також ще двох росіян і п'яти громадян Сирії застосують санкції, такі як замороження грошових активів та заборона в'їзду на територію ЄС та Великобританії.

У жовтні 2018 року ЄС схвалив новий механізм санкцій стосовно фізичних і юридичних осіб, які розробляють або застосовують хімічну зброю, а також тих, хто надавав їм фінансову, технічну та іншу матеріальну підтримку або заохочував такі дії. Громадянство фізичних осіб і місцезнаходження підприємств, які підпадають під санкції, не мають значення.