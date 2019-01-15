 ЄС узгодив санкції проти російських розвідників через ″Новачок″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2019

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Новини

ЄС узгодив санкції проти російських розвідників через "Новачок"

Посли країн ЄС узгодили санкції проти офіцерів ГРУ, причетних до отруєння Сергія Скрипаля та його доньки. Офіційне схвалення штрафних заходів очільниками МЗС країн Євросоюзу очікується 21 січня.

Кадри з телеінтерв'ю Олександра Петрова і Руслана Боширова

Кадри з телеінтерв'ю Олександра Петрова і Руслана Боширова

Посли держав Європейського Союзу в середу, 16 січня, погодили санкції проти чотирьох офіцерів російської військової розвідки (ГРУ), підозрюваних в причетності до хімічних атак на території Великобританії. Очікується, що штрафні санкції будуть офіційно схвалені міністрами закордонних справ країн ЄС на зустрічі в Брюсселі 21 січня, інформує агенція Reuters.

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Колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль постає з несподіваного боку в новій книзі британського журналіста. Як завербували Скрипаля? Скільки грошей він отримував? Як його викрили? (09.10.2018)

Петров - це Мішкін, а Боширов - Чепіга. Дані про підозрюваних в отруєнні Скрипалів свідчать про причетність російського ГРУ до злочину. Карикатурист Сергій Йолкін - про легенду, яка провалилась. (09.10.2018)

Військовий лікар та співробітник ГРУ Олександр Мішкін, котрий ховався під ім'ям "Олександр Петров", теж орденоносець. З 2014 року він має звання героя Росії, запевняють розслідувачі Bellingcat та The Insider. (09.10.2018)

Штрафні заходи торкнуться, зокрема, офіцерів ГРУ РФ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, яких британська влада вважає безпосередньо причетними до отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у місті Солсбері в березні 2018 року. За інформацією Bellingcat та The Insider, Чепіга і Мішкін прибули до Великобританії під іменами Олександр Петров і Руслан Боширов.

До згаданих Чепіги та Мішкіна, а також ще двох росіян і п'яти громадян Сирії застосують санкції, такі як замороження грошових активів та заборона в'їзду на територію ЄС та Великобританії.

У жовтні 2018 року ЄС схвалив новий механізм санкцій стосовно фізичних і юридичних осіб, які розробляють або застосовують хімічну зброю, а також тих, хто надавав їм фінансову, технічну та іншу матеріальну підтримку або заохочував такі дії. Громадянство фізичних осіб і місцезнаходження підприємств, які підпадають під санкції, не мають значення.

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Bellingcat: турист з Солсбері, який став героєм РФ за операцію в Україні (27.09.2018)

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The Sunday Mirror: Підозрювані в отруєнні Скрипалів мали спільників 16.09.2018

Слідчі вважають, що до поїздки в Солсбері підозрювані в отруєнні Скрипалів Руслан Боширов і Олександр Петров зустрічалися з лікарем і ще одним помічником, який працює в російському посольстві.

Russland Interview von Alexander Petrov und Ruslan Boshirov bei RT

Боширов та Петров стежили за Скрипалем у Чехії в 2014 році 10.10.2018

Російські громадяни з паспортами на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова були в Празі одночасно із Сергієм Скрипалем у жовтні 2014 року, повідомило Чеське радіо.

Bild Überwachungskamera

Daily Telegraph: Встановлено особу третього учасника замаху на Скрипаля 28.09.2018

Ще один офіцер ГРУ приїжджав у Солсбері для організації отруєння Скрипаля, повідомляє видання Daily Telegraph. Він готував замах ще до того, як до Великобританії прибули безпосередні виконавці.

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