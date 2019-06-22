 ЄС та Іран почали використовувати новий фінансовий механізм для обходу санкцій США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2019

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Новини

ЄС та Іран почали використовувати новий фінансовий механізм для обходу санкцій США

Перші транзакції за фінансовим механізмом Instex між Іраном та ЄС для обходу санкцій США вже здійснені. Наразі його використовують тільки для гуманітарних потреб.

Banknoten Euro, Dollar und Rial (Getty Images/AFP/A. Kenar)

Через створений Францією, Великобританією і Німеччиною механізм Instex для торгівлі з Іраном вже здійснені перші фінансові транзакції. Про це в п'ятницю, 28 червня, повідомили представники Євросоюзу після консультацій щодо іранської ядерної програми, що завершились у Відні.

Завданням цього європейського фінансового механізму зовнішньоторговельних розрахунків є захист учасників угод з Іраном від американський санкцій. Центральний офіс Instex знаходиться в Парижі, очолює його німець Пер Фішер (Per Fischer).

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За словами держсекретаря США, він говоритиме в Саудівській Аравії та ОАЕ про перекриття Ірану ресурсів. Вашингтон прагне створити коаліцію проти Ірану не лише в Перській затоці, але й в Азії та Європі, запевнив Помпео. (24.06.2019)

На початковому етапі механізм планується використовувати тільки в гуманітарних цілях і лише потім відкрити його для бізнесу. Агентство Reuters відзначає, що Instex є радше політичним сигналом: повністю відшкодувати збитки від американських санкцій він не зможе.

Тим часом на початку липня Іран має намір виконати свої погрози і відмовитися від ще однієї частини зобов'язань за ядерною угодою. Іран вважає, що європейські партнери по угоді недостатньо зробили, щоб врятувати цей договір.

Нагадаємо, угода, укладена у 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною, мала на меті зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на Іран. Проте на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди. Згодом США відновили санкції проти Ірану.  

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