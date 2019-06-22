ЄС та Іран почали використовувати новий фінансовий механізм для обходу санкцій США

Через створений Францією, Великобританією і Німеччиною механізм Instex для торгівлі з Іраном вже здійснені перші фінансові транзакції. Про це в п'ятницю, 28 червня, повідомили представники Євросоюзу після консультацій щодо іранської ядерної програми, що завершились у Відні.

Завданням цього європейського фінансового механізму зовнішньоторговельних розрахунків є захист учасників угод з Іраном від американський санкцій. Центральний офіс Instex знаходиться в Парижі, очолює його німець Пер Фішер (Per Fischer).

На початковому етапі механізм планується використовувати тільки в гуманітарних цілях і лише потім відкрити його для бізнесу. Агентство Reuters відзначає, що Instex є радше політичним сигналом: повністю відшкодувати збитки від американських санкцій він не зможе.

Тим часом на початку липня Іран має намір виконати свої погрози і відмовитися від ще однієї частини зобов'язань за ядерною угодою. Іран вважає, що європейські партнери по угоді недостатньо зробили, щоб врятувати цей договір.

Нагадаємо, угода, укладена у 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною, мала на меті зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на Іран. Проте на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди. Згодом США відновили санкції проти Ірану.