ЄС та США підтримали Україну у справі "Приватбанку"

Завдяки націоналізації "Приватбанку" у 2016 році була забезпечена довгострокова життєздатність фінустанови та захищені гроші мільйонів українських громадян. Про це йдеться у заявах представництва ЄС в Україні та посольства США в Україні, оприлюднених ввечері четверга, 18 квітня.

"У 2016 році міжнародні партнери України підтримали рішення уряду та Національного банку України націоналізувати "Приватбанк" на вимогу колишніх власників в якості єдиного ефективного методу захисту вкладників банку - українського народу та бізнесу - і стабільності фінансової системи", - наголосили представництво ЄС та посольство США.

"І хоча це потребувало вливання близько 160 мільярдів гривень коштів українських платників податків здаля відновлення платоспроможності банку, це забезпечило довгострокову життєздатність "Приватбанку", захистило гроші мільйонів українських громадян і зміцнило економічне здоров'я країни", - наголошується у заяві.

ЄС та США наголосили, що продовжують підтримувати зусилля НБУ щодо реформування фінансового сектора України, зокрема за допомогою запровадження принципів розумного корпоративного управління, а також зусиль міністерства фінансів щодо реформування корпоративного управління в державних банках. "Важливо, що влада не припиняє свої зусилля щодо відшкодування збитків від колишніх власників та пов'язаних сторін збанкрутілих банків", - йдеться у заяві.

Як повідомлялось, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня визнав неправомірною націоналізацію "Приватбанку". На думку суддів, процедура виведення "Приватбанку" з ринку у 2016 році порушувала норми чинного законодавства. Нацбанк та міністерство фінансів пообіцяли оскаржити це рішення. Своєю чергою, Петро Порошенко заявив, що можливе повернення "Приватбанку" Коломойському "загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів, а країні в цілому - дефолтом та новою економічною кризою".