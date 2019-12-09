 ЄС схвалив мільярдні субсидії для виробництва батарей для електрокарів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЄС схвалив мільярдні субсидії для виробництва батарей для електрокарів

Єврокомісія затвердила субсидії у семи країнах ЄС на 3,2 мільярда євро. Їх схвалили для створення європейського центру з виробництва батарей для електрокарів.

ЄС схвалив мільярдні субсидії для виробництва батарей для електрокарів

ЄС схвалив мільярдні субсидії для виробництва батарей для електрокарів

Європейська комісія у понеділок, 9 грудня, схвалила програму субсидій у семи країнах Євросоюзу на 3,2 мільярда євро для підтримки і розвитку виробництва батарей для електрокарів У Європі. Серед цих країн - Німеччина, Франція, Польща, Італія, Бельгія, Швеція та Фінляндія, повідомляє агентство AFP.

Єврокомісарка з питань конкуренції Маргрет Вестагер назвала цей центр "важливим проєктом спільного європейського інтересу" і заявила, що він може бути втілений "без надмірного спотворення конкуренції".

DW.COM

Власники нових електромобілів і "гібридів" у Німеччині отримують премії за купівлю таких авто - 4 або 3 тисячі євро. Профільне відомство повідомило про стриману зацікавленість покупців. (03.01.2019)

З 285 тисяч автомобілів, зареєстрованих у ФРН у жовтні цього року, електрокари становлять 1,7 відсотка. Німецький уряд однак планує до 2030 року збільшити зарядних станцій для електромобілів до мільйона. (04.11.2019)

Міська влада Амстердама ухвалила заборонити з 2030 року проїзд містом автомобілів з дизельними та бензиновими двигунами. Такими радикальними заходами міськвлада вирішила покращити якість повітря. (03.05.2019)

Німеччина , згідно з планами, виділить на субсидії 1,25 мільярда євро, Франція - 960 мільйонів, Італія - ​​570 мільйонів, Польща - 240 мільйонів, Бельгія 80 мільйонів, Швеція - 50 мільйонів і Фінляндія - 30 мільйонів євро.

У Єврокомісії впевнені, що ці субсидії простимулюють залучення ще п'яти мільярдів євро від приватних інвесторів. "Виробництво батарей у Європі має стратегічний інтерес для нашої економіки та суспільства", - наголосила Вестагер.

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) заявив, що хоче, щоб у Європі виготовлялася третина від світової частки батарей. Для цього треба створити тисячі робочих місць. "Це великий успіх для автовиробників Німеччини та Європи", - зазначив міністр.

Літій-іонні акумулятори є найдорожчим компонентом електромобіля, що має вирішальне значення для привабливості цього виду транспортного засобу.

Нагадаємо, у 2017 році Єврокомісія затвердила створення так званого "батарейного альянсу". Його мета - дозволити європейським підприємствам надолужити згаяне в сфері виробництва літій-іонних акумуляторів для електромобілів.

 

Дивитись відео 03:03

Чи справді електромобілі безпечні для довкілля? - Фактчек DW (16.10.2019)

Дивитись відео 01:36

Бум електрокарів в Україні: плюс 20 українців щодня? (15.08.2019)

Аудіо й відео до теми

Чи справді електромобілі безпечні для довкілля? - Фактчек DW (16.10.2019)  

Бум електрокарів в Україні: плюс 20 українців щодня? (15.08.2019)  

Реклама

Докладно

Акція протесту на Майдані в Києві 8 грудня 2019 року

Коментар: Попередження Зеленському перед самітом у Парижі

Перед "нормандською зустріччю" українці на Майдані нагадали Зеленському про "червоні лінії" перемовин з Путіним.  

Американські озброєння

SIPRI: 2018 року у світі зросли обсяги продажу зброї

Американські компанії продали 2018 року зброї на 246 мільярдів доларів, кажуть експерти SIPRI.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  