ЄС схвалив мільярдні субсидії для виробництва батарей для електрокарів

Європейська комісія у понеділок, 9 грудня, схвалила програму субсидій у семи країнах Євросоюзу на 3,2 мільярда євро для підтримки і розвитку виробництва батарей для електрокарів У Європі. Серед цих країн - Німеччина, Франція, Польща, Італія, Бельгія, Швеція та Фінляндія, повідомляє агентство AFP.

Єврокомісарка з питань конкуренції Маргрет Вестагер назвала цей центр "важливим проєктом спільного європейського інтересу" і заявила, що він може бути втілений "без надмірного спотворення конкуренції".

Німеччина , згідно з планами, виділить на субсидії 1,25 мільярда євро, Франція - 960 мільйонів, Італія - ​​570 мільйонів, Польща - 240 мільйонів, Бельгія 80 мільйонів, Швеція - 50 мільйонів і Фінляндія - 30 мільйонів євро.

У Єврокомісії впевнені, що ці субсидії простимулюють залучення ще п'яти мільярдів євро від приватних інвесторів. "Виробництво батарей у Європі має стратегічний інтерес для нашої економіки та суспільства", - наголосила Вестагер.

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) заявив, що хоче, щоб у Європі виготовлялася третина від світової частки батарей. Для цього треба створити тисячі робочих місць. "Це великий успіх для автовиробників Німеччини та Європи", - зазначив міністр.

Літій-іонні акумулятори є найдорожчим компонентом електромобіля, що має вирішальне значення для привабливості цього виду транспортного засобу.

Нагадаємо, у 2017 році Єврокомісія затвердила створення так званого "батарейного альянсу". Його мета - дозволити європейським підприємствам надолужити згаяне в сфері виробництва літій-іонних акумуляторів для електромобілів.

Дивитись відео 03:03 Поділитись Чи справді електромобілі безпечні для довкілля? - Фактчек DW (16.10.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3RNd8 Чи справді електромобілі безпечні для довкілля? - Фактчек DW (16.10.2019)