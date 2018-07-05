 ЄС продовжив економічні санкції щодо Росії на шість місяців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2018

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Новини

ЄС продовжив економічні санкції щодо Росії на шість місяців

Рада ЄС до кінця січня 2019 року продовжила секторальні санкції проти Росії через її агресію в Україні. Вони стосуються фінансового, енергетичного, оборонного секторів російської економіки.

Євросоюз продовжив санкції проти Росії

Євросоюз продовжив санкції проти Росії

Рада Європейського Союзу у четвер, 5 липня, продовжила економічні санкцій щодо Росії ще на півроку. "5 липня 2018 року Рада ЄС продовжила до 31 січня 2019 року економічні санкції, які спрямовані проти окремих секторів російської економіки", - йдеться у заяві Ради ЄС. Рішення було ухвалене одностайно в письмовій формі.

Ці заходи спрямовані проти російського фінансового, енергетичного і оборонного секторів, а також проти сфери продукції подвійного призначення. Вони передбачають обмеження доступу до первинного та вторинного ринку капіталів ЄС для п'яти російських фінансових установ з мажоритарною часткою держави, трьох великих енергетичних та оборонних компаній. Окрім того, було запроваджено заборону експорту та імпорту в торгівлі зброєю, заборонений експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб, а також обмежений доступ країни до окремих технологій і послуг, які можуть використовуватися для розробки і видобутку нафти.

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На саміті в Брюсселі лідери ЄС закликали Росію визнати свою відповідальність через авіакатастрофу MH17 над Донбасом. Крім того, вони погодили подовження економічних санкцій щодо Росії ще на півроку. (29.06.2018)

Рада Європейського Союзу подовжила до 23 червня 2019 року санкції, які були запроваджені проти Росії за незаконну анексію Криму. (18.06.2018)

Лідери країн ЄС погодили продовження на подальші шість місяців секторальних санкцій проти РФ на саміті ЄС на минулому тижні. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон повідомили про відсутність прогресу у виконанні мінських домовленостей. Жодних заперечень щодо продовження санкцій не було. Дія чинних секторальних санкцій спливала наприкінці липня.

Економічні санкції щодо Росії через її агресію в Україні були запроваджені Євросоюзом у липні 2014 року терміном на один рік, у березні 2015 року їхнє можливе скасування прив'язали до виконання Москвою мінських угод до кінця 2015 року. Оскільки Росія не виконала усі свої зобов'язання, після цього ЄС неодноразово ухвалював рішення щодо продовження санкцій - щоразу на півроку. 

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