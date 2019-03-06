 ЄС оприлюднив імена підсанкційних росіян через агресію в Керченській протоці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2019

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Новини

ЄС оприлюднив імена підсанкційних росіян через агресію в Керченській протоці

В офіційному віснику ЄС наведені імена росіян, на яких накладені санкції через агресію в Азовському морі.

Українські кораблі, захоплені РФ у Керченській протоці, у порту Керчі

Українські кораблі, захоплені РФ у Керченській протоці, у порту Керчі

ЄС оголосив про внесення до санкційних списків, пов'язаних із ситуацією щодо України, восьми росіян черезнапад на корабліукраїнських військово-морських сил в Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

У п'ятницю, 15 березня, в офіційному віснику ЄС наведені імена підсанкційних росіян, серед яких командувач військ РФ Південного військового округу генерал-полковник Олександр Дворніков та начальник Прикордонного управління ФСБ Криму і Севастополя Сергій Станкевич. Також санкції накладені на командирів кораблів "Суздалець" Сергія Щербакова, "Дон" держприкордонслужби ФСБ Росії Олексія Саляєва і "Смарагд" Андрія Шипіцина.

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Персональні санкції ЄС за агресію у Керченській протоці не змусять Кремль звільнити заарештованих українських моряків, вважають експерти. Утім, і більш жорстких обмежувальних заходів щодо РФ від ЄС чекати не варто. (06.03.2019)

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Запровадження персональних санкцій щодо російських громадян через три місяці після інциденту в Керченській протоці стало першою предметною відповіддю Брюсселя на новий виток агресії з боку Росії в Азовсько-Чорноморському регіоні .

Нагадаємо, з березня 2014 року ЄС запроваджує обмежувальні заходи щодо Росії у відповідь на незаконну анексію Криму та дестабілізацію ситуації в Україні. Серед обмежувальних заходів застосовують дипломатичні, економічні та персональні санкції. Останні полягають у замороженні фінансових активів осіб та підприємств і обмеженні в'їзду на територію ЄС осіб, чия діяльність була пов'язана з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. На даний час у цих списках 164 людини та 44 компанії.

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