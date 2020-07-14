 ЄС оновив список країн, жителям яких дозволено в′їзд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2020

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ЄС оновив список країн, жителям яких дозволено в'їзд

Рада ЄС оновила перелік третіх країн, жителі яких можуть в'їжджати до Шенгенської зони без обмежень. Зі списку виключили Алжир, не додавши жодної нової країни. Відповідно, України у ньому поки немає.

ЄС оновив список країн, жителям яких рекомендують дозволити в'їзд до Шенгенської зони

ЄС оновив список країн, жителям яких рекомендують дозволити в'їзд до Шенгенської зони

Рада Європейського Союзу у четвер, 30 липня, повідомила про оновлення списку третіх країн, жителям яких рекомендувала дозволити в'їзд до країн так званої "зони ЄС+": 26 держав ЄС (усіх, за винятком Ірландії) та чотирьох асоційованих з Шенгенською зоною країн - Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну.

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Згідно із рішенням, з 31 липня рекомендовано дозволити в'їзд жителям Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу, Уругваю. У списку також присутній Китай, але за умови, що Пекін дозволить в'їзд для резидентів ЄС. Зі списку виключили Алжир.

Україна в цей список не потрапила. Як і Сполучені Штати, Росія та Туреччина, в яких ситуацію з поширенням коронавірусу вважають складною.

Це вже другий перегляд списку з моменту його запровадження місяць тому. Представники країн ЄС домовилися переглядати цей список кожні два тижні. Нинішня заборона діє лише на необов'язкові подорожі до Шенгену. Це означає, що до країн ЄС і так можуть в'їхати їхні громадяни та люди з дозволом на проживання у них.

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Крім того, з країн, які не потрапили до списку, наприклад України, і надалі можна буде здійснювати обов'язкові подорожі. Такими вважають зокрема поїздки сезонних працівників, медичного персоналу, працівників транспорту. Ухваленою рекомендацією цей перелік розширили на поїздки для навчання та для висококваліфікованих працівників, якщо їхню роботу неможливо виконати віддалено або відкласти.

На практиці кожна держава ЄС самостійно вирішує, кому дозволити в'їзд. Тому ухвалене рішення оформлене як рекомендація.

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