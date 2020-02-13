ЄС має намір зібрати 230 мільйонів на глобальну боротьбу з коронавірусом

У Євросоюзі мають намір зібрати 230 мільйонів євро для боротьби з коронавірусом на глобальному рівні. Ці кошти мають піти на скоординовані заходи, заявив у понеділок, 24 лютого, європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич, передає інформагенція Reuters.

Перші випадки інфікування коронавірусом

Тим часом перші випадки інфікування коронавірусом зафіксували в Кувейті (одна людина) і Бахрейні (три особи), до цього ці заражені особи перебували в Ірані, де від коронавірусу померли щонайменше 12 людей. Крім того, перший випадок зараження новим вірусом зареєстрували в Афганістані.

Четверта смерть в Італії

Станом ранок 24 лютого на півночі Італії від коронавірусу померла вже четверта людина. У регіоні Ломбардія від нього помер 84-річний чоловік. Напередодні в Італії підтвердили 152 випадки зараження коронавірусом.

Раніше уряд Італії обмежив пересування у тих районах на півночі країни, де виявили випадки інфікування. Обмеження зачепили 52 тисячі людей. Крім того, у Венеції достроково завершили карнавал, який мав тривати до 25 лютого.

Станом на 24 лютого у світі зафіксовано понад 79300 випадків заражень коронавірусом.

Дивитись відео 00:45 Поділитись Душ від коронавірусу в Китаї (13.02.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3XiFm Душ від коронавірусу в Китаї (13.02.2020)